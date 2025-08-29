"La salud pública es un derecho de los correntinos", dijo Valdés

Jueves, 28 de agosto de 2025

Este jueves por la mañana, el gobernador Gustavo Valdés encabezó la inauguración de las obras de refacción y ampliación del área crítica del Hospital J. R. Vidal, en la ciudad de Corrientes.



El acto contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y marcó un hito en el sistema sanitario provincial con la incorporación de nuevos servicios, infraestructura moderna y equipamiento de última generación.



Las obras, ejecutadas por el Gobierno provincial a través de los ministerios de Salud Pública y de Obras y Servicios Públicos, incluyen la renovación total del servicio de Emergencias, una ampliada Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con laboratorio, espacios para docencia e investigación, y áreas complementarias completamente equipadas.



En total, el nuevo sector cuenta con 12 camas de emergencia y 14 de terapia intensiva, con posibilidad de duplicar su capacidad según la demanda, además de 4 camas con aislamiento biológico. Todo el equipamiento es de última tecnología y responde a estándares internacionales de atención crítica.



Modernización total con mirada integral

Para ejecutar las mejoras, se demolió por completo el antiguo sector de Emergencias y parte del área asistencial de UTI, a fin de adaptar los espacios a los nuevos requerimientos tecnológicos, de confort y calidad de atención. El proyecto fue concebido tras un proceso interdisciplinario que involucró a médicos, enfermeros, infectólogos y especialistas, con participación activa del personal del hospital.



"El Vidal es donde nacen muchos correntinos, y hoy tiene un "hijo": el Instituto de Oncología de Corrientes", expresó Valdés, al resaltar la magnitud de la obra y la transformación del sistema de salud provincial. "Seguimos invirtiendo porque la salud pública es un derecho de todos los correntinos", subrayó.



Inversiones y respuesta a las críticas

En respuesta a las críticas por supuesta falta de inversión, Valdés repasó los logros en materia sanitaria durante los últimos años: la ampliación del Instituto de Cardiología, la evolución del Hospital Pediátrico, y la reconversión del Hogar Escuela en centro de salud durante la pandemia, con 300 unidades de terapia intensiva.



También recordó mejoras recientes en hospitales de Capital, especialmente en áreas de emergencia, y reafirmó el compromiso de continuar mejorando el Hospital Vidal y el sistema en su conjunto. "Un hospital lo hacen quienes trabajan todos los días con amor, ciencia y dedicación", dijo al agradecer a todo el personal de salud.



Aportes clave de ministros y autoridades

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, destacó que la obra forma parte de una estrategia de inversión que transforma el perfil sanitario de la provincia. Resaltó que la nueva Emergencia es más funcional y que la UTI duplicará su capacidad, lo que fortalece la red sanitaria junto a los hospitales Escuela y de Campaña. También puso en valor los espacios para médicos residentes, claves en la formación y el sostenimiento del sistema.



Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, valoró el trabajo en equipo para llevar adelante el proyecto en un contexto adverso para la obra pública, y celebró el impacto positivo que tendrá en la calidad de atención a pacientes y condiciones laborales del personal.



"Un antes y un después" en el Hospital Vidal

El director del Hospital, Horacio Sotelo, consideró que se trata de "un paso histórico" y de una "evolución en la manera de pensar y organizar la atención crítica". Agradeció el respaldo del gobernador y destacó que la nueva infraestructura permitirá "salvar más vidas, trabajar mejor en equipo y brindar una atención más rápida, segura y humana".



Red sanitaria en expansión

El intendente de Capital, Eduardo Tassano, resaltó el fortalecimiento de la red sanitaria en la ciudad y recordó las mejoras realizadas en distintas áreas del Vidal durante los últimos siete años. También subrayó el trabajo conjunto con el gobierno provincial y el valor de contar con una red integrada de hospitales de referencia, incluyendo el recientemente inaugurado Instituto Oncológico.



"Esto es casi prácticamente un derecho humano que en Corrientes se cumple", afirmó, al agradecer al personal de salud por su compromiso con los pacientes locales y de provincias vecinas.