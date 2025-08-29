Schiaretti elogió a Valdés y pidió "más federalismo" en Argentina

Jueves, 28 de agosto de 2025

El exgobernador de Córdoba destacó las obras realizadas en Corrientes y respaldó la candidatura de Juan Pablo Valdés. Además, cuestionó el ajuste del Gobierno nacional y propuso una unión del interior para 2027.



El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, visitó Corrientes y expresó su reconocimiento a la gestión del mandatario provincial Gustavo Valdés, resaltando obras y políticas implementadas en la provincia. "Se nota en Corrientes que tiene un gran gobernador como es Gustavo Valdés", afirmó el dirigente cordobés, quien recordó que durante su gestión también enfrentó dificultades con la falta de apoyo del Gobierno nacional.



Schiaretti destacó que, a pesar de esas limitaciones, Corrientes "mantuvo el superávit fiscal con inclusión social, con obras que permiten dar un salto en el desarrollo". Entre ellas mencionó el puerto de Ituzaingó, el hospital oncológico, la recuperación del edificio de la ex cárcel, la modernización de la costanera, la reinserción de especies en los Esteros del Iberá y la creación del Museo de Arte Contemporáneo. También resaltó la declaración del Chamamé como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO: "Es un orgullo para todo el país", afirmó.



En el plano político, Schiaretti manifestó su apoyo al candidato Juan Pablo Valdés en las próximas elecciones: "Vengo a dar mi solidaridad y el más contundente respaldo. Es la hora del interior y debemos reforzar la red interprovincial", sostuvo. Además, denunció el centralismo del país: "El interior representa trabajo, producción y federalismo. Sin embargo, nos siguen manejando desde Buenos Aires".



Críticas a la gestión de Javier Milei

Consultado sobre el actual Gobierno nacional, Schiaretti consideró que el equilibrio fiscal "es necesario, pero no se sostiene con hachazos". "Los jubilados hoy ganan 47% menos que en 2017, se recortan fondos a las provincias, se desfinancian universidades y se ataca a instituciones como el Garrahan o el INTA. Eso no es justo ni sostenible", afirmó.



El dirigente comparó la situación con la experiencia cordobesa y correntina: "Se puede lograr equilibrio fiscal con gradualidad, cuidando a la gente y haciendo obras para el progreso".



Propuesta federal para 2027

Schiaretti también hizo referencia a la iniciativa "Provincias Unidas", un espacio conformado por gobernadores del interior con la mirada puesta en una propuesta federal para 2027. "Queremos una Argentina que produzca, genere empleo y sea verdaderamente federal. Basta de que Dios esté en todas partes, pero solo atienda en Buenos Aires", remarcó.



Finalmente, advirtió sobre la inequidad en la distribución de subsidios: "Los beneficios en transporte y energía se concentran en el AMBA, mientras que el interior no recibe nada. Es hora de cambiar esto desde las provincias".