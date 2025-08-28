Macron, Merz y Tusk abren la puerta de la UE a Moldavia frente a Rusia

Jueves, 28 de agosto de 2025

Los líderes europeos respaldan a Moldavia y destacan su adhesión como oportunidad histórica frente a la presión rusa.



Los presidentes de Francia, Alemania y Polonia, Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Donald Tusk, se reunieron anoche con la presidenta moldava, Maia Sandu, en Chisinau para reafirmar el apoyo de la Unión Europea frente a la amenaza rusa. Durante el encuentro, los mandatarios destacaron la apertura de la UE al país, subrayando su soberanía y derecho a elegir su futuro.



Macron recordó que en el referéndum europeísta de 2024, la población moldava apoyó la adhesión a la UE, frente a la oposición del Kremlin, y señaló que la integración representa una oportunidad histórica de prosperidad, seguridad y modernización para el país.



Merz aseguró que Moldavia tiene un lugar en la familia europea y que las reformas en curso recibirán respaldo, preparando así el primer capítulo de negociaciones de ingreso a la UE. Subrayó además que la Unión defenderá la libertad y soberanía moldava frente a la presión rusa.



Donald Tusk calificó de “milagro” los avances de Moldavia en los últimos años y recordó la experiencia polaca de esperar hasta la caída de la URSS para consolidar su independencia, instando a Sandu a mantener paciencia mientras se consolida la adhesión europea.



Los líderes europeos coincidieron en que la guerra en Ucrania no debe repetirse en Moldavia y advirtieron que cualquier intento del Kremlin de someter al país será rechazado. La visita refuerza el compromiso de la UE de proteger la democracia y los derechos humanos en la región.