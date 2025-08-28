Papa León XIV insta a Israel a detener castigo a Gaza

Jueves, 28 de agosto de 2025

El pontífice reclamó un cese inmediato de la violencia, protección de civiles y acceso humanitario en la Franja de Gaza.



El papa León XIV volvió a pronunciarse desde el Vaticano, solicitando a Israel que ponga fin al “castigo colectivo” y al desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza. Además, pidió un alto el fuego inmediato y permanente mientras la situación humanitaria en el enclave sigue siendo crítica.



Durante su audiencia general, interrumpido en varias ocasiones por aplausos, el pontífice enfatizó la necesidad de proteger a los civiles y garantizar el respeto al derecho internacional. También solicitó la liberación de los 50 rehenes aún cautivos por Hamas, haciendo un llamado a todas las potencias internacionales a colaborar por la paz.



La población palestina se encuentra en alerta ante la posible ofensiva militar israelí, que podría afectar zonas densamente pobladas como la Ciudad de Gaza, donde la ONU ha declarado situación de hambruna. Netanyahu sostiene que la campaña busca debilitar a Hamas y asegurar la liberación de los rehenes, aunque sus críticos aseguran que aumentará el riesgo para los civiles.



El papa insistió en la prohibición de castigos colectivos y el uso indiscriminado de la fuerza, además de la necesidad de facilitar el acceso seguro a la ayuda humanitaria. Su mensaje busca poner presión sobre todas las partes involucradas para priorizar la vida y los derechos de los habitantes de Gaza.



La tensión se mantiene mientras los palestinos temen que cualquier reubicación temporal podría convertirse en un desplazamiento permanente, profundizando la crisis humanitaria y política en la región.



