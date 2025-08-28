El Gobernador inauguró un nuevo paseo costero

Miércoles, 27 de agosto de 2025

Gustavo Valdés,dejó habilitado el Paseo Costero para potenciar el turismo, la recreación y el disfrute de los vecinos de Santo Tomé consolidando a la ciudad como un polo de atracción en la costa del Uruguay.

En la oportunidad, en el nuevo Paseo Costero de la localidad se colocaron cámaras de seguridad, luminarias y espacios de esparcimiento con el objetivo de brindar un espacio seguro y calidad para las familias.



Así, al comenzar con sus palabras el gobernador Gustavo Valdés dijo que "esta obra es un compromiso que asumimos con los santotomeños y las promesa las cumplimos y hoy es una realidad" y resaltó que la Costanera totalmente iluminada que "estamos inaugurando es fruto de una relación Provincia – Municipio, para la comunidad la disfrute, mirando el majestuoso Río Uruguay, un verdadero balcón al Río".



Luego, el mandatario anunció que en la presente jornada, la Provincia puso en marcha en Santo Tomé una planta de asfalto para que la "ciudad cada vez esté mejor y avance en obras".



Asimismo, Valdés destacó que su gestión cumplió cabalmente con la ejecución de 200 cuadras de asfalto en esta ciudad, que "crece y crece a pasos agigantados", ratificando su pleno apoyo y acompañamiento para con la comuna.



Para cerrar, dejó en claro que "vamos a seguir trabajando codo a codo con Santo Tomé, mirando hacia adelante y con vocación de futuro".



Día histórico



Por su parte, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid celebró que "hoy es un día histórico" porque "ponemos en valor este paseo que va a ser el punto de encuentro de los vecinos".



En ese sentido, el jefe comunal anfitrión destacó que "este es el Gobierno provincial que más invirtió en la historia de Santo Tomé".