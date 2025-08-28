 
Jueves, 28 de Agosto de 2025 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
Los candidatos a la Intendencia de Corrientes
Miércoles, 27 de agosto de 2025
El 31 de agosto, los 313 265 electores habilitados para votar en la capitalelegirán al sucesor del intendente Eduardo Tassano entre 8 candidatos, y 10 concejales entre 12 listas, según datos de la Junta Electoral de la Provincia.

Para el Ejecutivo y legislativo municipales, compiten:

-Cambiá Corrientes
Lista 207

Candidatos a intendente y vice:
Diego Silva
Malvina Soledad Canteros

Candidato a primer concejal:
Ezequiel Paniagua

Diego Silva, junto a Sonia López y Ariel Osuna.
-Limpiar Corrientes
Lista 208

Candidatos a intendente y vice:
Germán Braillard Poccard
Daniel Flores

Candidato a primer concejal:
Julio César Ledesma

-Vamos Corrientes
Lista 209

Candidatos a intendente y vice:
Carlos Polich
Ariel Báez

Candidato a primer concejal:
Emilio Lanari


Claudio Polich y Ariel Báez
-Encuentro de Corrientes (ECO)
Lista 210

Candidatos a intendente y vice:
Gustavo Canteros
Héctor Iturriaga

Candidato a primer concejal:
Gabriel Alejandro Romero


Gustavo Canteros y Héctor Iturriaga.
-La Libertad Avanza
Lista 211

Candidatos a intendente y vice:
Ana María Pereyra Cebreiro
Flavio Serra

Candidato a primer concejal:
Ángel Kofman


Any Pereyra, con Karina Milei.
-Ciudadanos a Gobernar
Lista 30

Candidatos a intendente y vice:
Eduardo Paco Achitte
Julio Morales

Candidato a primer concejal:
Horacio Romero

-Ahora
Lista 62

Candidatos a intendente y vice:
Griselda Ríos
Alejandro Kordylas

Candidata a primera concejala:
Mayra Roa Vargas


Griselda Ríos.
-Partido de la Esperanza
Lista 63

Candidatos a intendente y vice:
Héctor Antonioli
Raquel Serrano

Candidato a primer concejal:
Juan Alfredo Regnet


Héctor Antonioli, Adriana Vega y Raquel Serrano.
Con lista de concejales únicamente, se presentan:

-Partido Federal
Lista 8 (adhesión a intendente y vice de La Libertad Avanza)

Candidato a primer concejal:
Danilo Gaúna

-Partido Demócrata Progresista
Lista 9 (intendente y vice Vamos Corrientes)

Candidato a primer concejal:
Marcos Gaviña Gaón

-Partido Laborista Autónomo
Lista 17 (intendente y vice de Limpiar Corrientes)

Candidato a primer concejal:
Juan Alberto Blanco

-Instrumento Electoral por la Unidad Popular
Lista 72 (intendente y vice de ECO)

Candidata a primera concejala:
María Victoria Quincose
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 