Los candidatos a la Intendencia de Corrientes
Miércoles, 27 de agosto de 2025
El 31 de agosto, los 313 265 electores habilitados para votar en la capitalelegirán al sucesor del intendente Eduardo Tassano entre 8 candidatos, y 10 concejales entre 12 listas, según datos de la Junta Electoral de la Provincia.
Para el Ejecutivo y legislativo municipales, compiten:
-Cambiá Corrientes
Lista 207
Candidatos a intendente y vice:
Diego Silva
Malvina Soledad Canteros
Candidato a primer concejal:
Ezequiel Paniagua
Diego Silva, junto a Sonia López y Ariel Osuna.
-Limpiar Corrientes
Lista 208
Candidatos a intendente y vice:
Germán Braillard Poccard
Daniel Flores
Candidato a primer concejal:
Julio César Ledesma
-Vamos Corrientes
Lista 209
Candidatos a intendente y vice:
Carlos Polich
Ariel Báez
Candidato a primer concejal:
Emilio Lanari
Claudio Polich y Ariel Báez
-Encuentro de Corrientes (ECO)
Lista 210
Candidatos a intendente y vice:
Gustavo Canteros
Héctor Iturriaga
Candidato a primer concejal:
Gabriel Alejandro Romero
Gustavo Canteros y Héctor Iturriaga.
-La Libertad Avanza
Lista 211
Candidatos a intendente y vice:
Ana María Pereyra Cebreiro
Flavio Serra
Candidato a primer concejal:
Ángel Kofman
Any Pereyra, con Karina Milei.
-Ciudadanos a Gobernar
Lista 30
Candidatos a intendente y vice:
Eduardo Paco Achitte
Julio Morales
Candidato a primer concejal:
Horacio Romero
-Ahora
Lista 62
Candidatos a intendente y vice:
Griselda Ríos
Alejandro Kordylas
Candidata a primera concejala:
Mayra Roa Vargas
Griselda Ríos.
-Partido de la Esperanza
Lista 63
Candidatos a intendente y vice:
Héctor Antonioli
Raquel Serrano
Candidato a primer concejal:
Juan Alfredo Regnet
Héctor Antonioli, Adriana Vega y Raquel Serrano.
Con lista de concejales únicamente, se presentan:
-Partido Federal
Lista 8 (adhesión a intendente y vice de La Libertad Avanza)
Candidato a primer concejal:
Danilo Gaúna
-Partido Demócrata Progresista
Lista 9 (intendente y vice Vamos Corrientes)
Candidato a primer concejal:
Marcos Gaviña Gaón
-Partido Laborista Autónomo
Lista 17 (intendente y vice de Limpiar Corrientes)
Candidato a primer concejal:
Juan Alberto Blanco
-Instrumento Electoral por la Unidad Popular
Lista 72 (intendente y vice de ECO)
Candidata a primera concejala:
María Victoria Quincose
