Los candidatos a la Intendencia de Corrientes

Miércoles, 27 de agosto de 2025

El 31 de agosto, los 313 265 electores habilitados para votar en la capitalelegirán al sucesor del intendente Eduardo Tassano entre 8 candidatos, y 10 concejales entre 12 listas, según datos de la Junta Electoral de la Provincia.



Para el Ejecutivo y legislativo municipales, compiten:



-Cambiá Corrientes

Lista 207



Candidatos a intendente y vice:

Diego Silva

Malvina Soledad Canteros



Candidato a primer concejal:

Ezequiel Paniagua



Diego Silva, junto a Sonia López y Ariel Osuna.

-Limpiar Corrientes

Lista 208



Candidatos a intendente y vice:

Germán Braillard Poccard

Daniel Flores



Candidato a primer concejal:

Julio César Ledesma



-Vamos Corrientes

Lista 209



Candidatos a intendente y vice:

Carlos Polich

Ariel Báez



Candidato a primer concejal:

Emilio Lanari





Claudio Polich y Ariel Báez

-Encuentro de Corrientes (ECO)

Lista 210



Candidatos a intendente y vice:

Gustavo Canteros

Héctor Iturriaga



Candidato a primer concejal:

Gabriel Alejandro Romero





Gustavo Canteros y Héctor Iturriaga.

-La Libertad Avanza

Lista 211



Candidatos a intendente y vice:

Ana María Pereyra Cebreiro

Flavio Serra



Candidato a primer concejal:

Ángel Kofman





Any Pereyra, con Karina Milei.

-Ciudadanos a Gobernar

Lista 30



Candidatos a intendente y vice:

Eduardo Paco Achitte

Julio Morales



Candidato a primer concejal:

Horacio Romero



-Ahora

Lista 62



Candidatos a intendente y vice:

Griselda Ríos

Alejandro Kordylas



Candidata a primera concejala:

Mayra Roa Vargas





Griselda Ríos.

-Partido de la Esperanza

Lista 63



Candidatos a intendente y vice:

Héctor Antonioli

Raquel Serrano



Candidato a primer concejal:

Juan Alfredo Regnet





Héctor Antonioli, Adriana Vega y Raquel Serrano.

Con lista de concejales únicamente, se presentan:



-Partido Federal

Lista 8 (adhesión a intendente y vice de La Libertad Avanza)



Candidato a primer concejal:

Danilo Gaúna



-Partido Demócrata Progresista

Lista 9 (intendente y vice Vamos Corrientes)



Candidato a primer concejal:

Marcos Gaviña Gaón



-Partido Laborista Autónomo

Lista 17 (intendente y vice de Limpiar Corrientes)



Candidato a primer concejal:

Juan Alberto Blanco



-Instrumento Electoral por la Unidad Popular

Lista 72 (intendente y vice de ECO)



Candidata a primera concejala:

María Victoria Quincose