Kevin está muriendo y piden a la justicia que dentengan al conductor

Miércoles, 27 de agosto de 2025

El conductor del auto tras el siniestro se retiró del lugar. Familiares denuncian que está en libertad. El joven DE 19 fue trasladado al Hospital Escuela. El parte médico que brindaron es de una salud crítica.



Kevin Gastón Sáez de 19 años resultó con severas lesiones tras accidentarse con la moto que guiaba el domingo último en el barrio Santa Teresita de la capital provincial.



El joven quien se desplazaba en su moto Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos, colisionó contra un automóvil Volkswagen Gol en la esquina de las calles Juan José Paso y Lamadrid cerca de las 6.30.



Tras el fuerte impacto, el conductor del pesado rodado se retiró del lugar, en tanto el joven fue auxiliado y trasladado al Hospital Escuela. El parte médico que brindaron los facultativos profesionales es de una salud crítica.



"Él está luchando por su vida. Tiene muerte cerebral, está con fiebre, neumonía y está luchando. Nosotros acá afuera apoyándole y pidiéndole que se levante de la cama y esté con nosotros" dijo Analia Altamirano, mamá de Kevin.



La mujer junto a amigos y demás familiares llegaron este miércoles 27 de agosto hasta las puertas del hospital donde realizaron un abrazo simbólico y rezaron por la complicada salud del joven.



"Pido al fiscal Raúl Pasetto que detenga a los responsables. Sabemos por los medios de comunicación que los autores se presentaron, él los tuvo en sus manos y los dejó libres. No están detenidos ni el auto fue secuestrado" señaló Analía.