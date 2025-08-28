"Esta ciudad es ejemplo de progreso y futuro" dijo Valdés desde Santo Tomé

Miércoles, 27 de agosto de 2025

Este miércoles la localidad inició la jornada con tradicionales izamientos de banderas, ofrendas florales y el desfile cívico-militar que reunió a instituciones educativas, fuerzas de seguridad, asociaciones intermedias y representantes de la cultura



Santo Tomé vive este miércoles una jornada cargada de emoción al conmemorar su 162° aniversario fundacional. El acto central se desarrolló en la plaza principal de la ciudad y contó con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, quien acompañó al intendente Augusto Suaid y a toda la comunidad en esta fecha tan significativa.



El gobernador Valdés destacó en su mensaje la historia de Santo Tomé, su importancia estratégica y el espíritu de trabajo de su gente: "Esta ciudad es ejemplo de progreso y futuro. Desde la Provincia seguimos comprometidos en acompañar su desarrollo con obras, infraestructura y oportunidades para todos los santotomeños".





Por su parte, el intendente Augusto Suaid agradeció la presencia de las autoridades provinciales y de los vecinos que participaron masivamente: "Hoy celebramos nuestra identidad y reafirmamos el compromiso de seguir construyendo juntos la ciudad que soñamos".







El aniversario se enmarca en una serie de actividades que incluyeron la vigilia con espectáculos musicales, feria gastronómica y propuestas culturales que se extendieron durante toda la semana, consolidando a Santo Tomé como un polo de encuentro y celebración en la región.