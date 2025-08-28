El Gobierno provincial entregó 22 viviendas con infraestructura completa

Miércoles, 27 de agosto de 2025

En el marco de la agenda oficial en la región Tierra Colorada, el interventor del INVICO, Lizardo González, encabezó este miércoles la entrega de 22 unidades habitacionales en Virasoro.



El acto tuvo lugar en el barrio Iberá, donde las viviendas fueron construidas por el Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO) e incluyen obras complementarias de infraestructura urbana y servicios básicos. Estas nuevas unidades habitacionales permitirán que 22 familias accedan a su hogar propio, mejorando significativamente su calidad de vida.



En representación del gobernador Gustavo Valdés, González resaltó la política habitacional que lleva adelante la Provincia como una verdadera política de Estado. "Trabajamos para dar respuesta a la necesidad de las familias correntinas, generando oportunidades y dignidad a través de la adjudicación de viviendas", sostuvo el funcionario.



Cabe destacar que esta entrega se dio en el marco de una jornada cargada de actividades para el mandatario provincial, quien por la mañana presidió el acto central por el 162° aniversario de la refundación de Santo Tomé, inaugurando diversas obras, y continuó durante la tarde con actividades oficiales en la ciudad de Ituzaingó.