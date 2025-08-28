Marco Rubio anuncia coalición internacional contra el Cartel de los Soles Miércoles, 27 de agosto de 2025 EEUU coordina con Argentina, Paraguay y Ecuador medidas para frenar al cartel vinculado al régimen venezolano.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó anoche que Washington está “por primera vez en la era moderna a la ofensiva” contra el narcotráfico, con especial atención al Cartel de los Soles, vinculado al chavismo y al dictador Nicolás Maduro. La iniciativa busca detener el ingreso de drogas al país y enfrentar a quienes operan la red criminal internacionalmente.



Rubio destacó la cooperación de Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina en un esfuerzo conjunto que definió como “una coalición internacional contra este flagelo”. Según explicó, el objetivo es atacar las operaciones del cartel que, según EEUU, funcionan como un engranaje del Estado venezolano y afectan directamente la seguridad nacional estadounidense.



En paralelo, la administración Trump reforzó su presencia militar en el Caribe con el despliegue del crucero USS Erie y el submarino nuclear USS Newport News, además de incrementar a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro. La medida busca incentivar la colaboración internacional para desmantelar la red criminal.



Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, incluyó oficialmente al Cartel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el grupo y sus integrantes son considerados “narcoterroristas” y que las sanciones se aplicarán dentro del marco legal y de los compromisos internacionales.



La acción refleja un esfuerzo conjunto de múltiples países de la región para enfrentar al narcotráfico transnacional, combinando sanciones financieras, despliegue militar y cooperación judicial con el objetivo de desarticular al cartel y sus operaciones ilícitas.







