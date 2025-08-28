Alpine refuerza su equipo técnico para mejorar el auto de Colapinto

Miércoles, 27 de agosto de 2025

Kris Midgley, ex Ferrari, llega a Alpine para potenciar la aerodinámica del A525 y mejorar el rendimiento de Colapinto y Gasly.



La escudería Alpine dio un paso estratégico para revertir su mala racha en la Fórmula 1 con la incorporación de Kris Midgley, nuevo responsable de aerodinámica proveniente de Ferrari. El objetivo es mejorar el rendimiento del A525, que hasta ahora ha sido el más rezagado de la temporada.



La salida de David Wheater, quien nunca logró optimizar el auto, permitió a Alpine reestructurar el área técnica. Midgley asumirá directamente bajo el Director Técnico Ejecutivo, David Sánchez, y se centrará en ajustar el monoplaza a la normativa de 2026, clave para mantener competitividad en la categoría.



Además de Midgley, Oliver Bray, ingeniero con ocho años de experiencia en McLaren, se sumó al equipo de diseño mecánico, reforzando el desarrollo de la transmisión y la potencia del motor Renault, áreas críticas que limitaron el desempeño de Colapinto y Gasly en las primeras fechas del año.



Con la confirmación de François Provost como CEO del Grupo Renault y la llegada de Steve Nielsen como nuevo director general a partir del 1 de septiembre, Alpine espera consolidar su estructura y mejorar el clima interno, generando confianza de cara a la segunda mitad de la temporada y al nuevo reglamento.



Franco Colapinto retomará los ensayos este viernes en el Gran Premio de Países Bajos, con la expectativa de que las mejoras técnicas le permitan mantener su evolución frente a Gasly y acercarse a los equipos líderes del campeonato.