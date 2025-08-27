Valdés inauguró ampliación de escuela técnica en Mocoretá

Lunes, 25 de agosto de 2025

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este lunes la inauguración de las obras de ampliación y refacción integral de la Escuela Técnica "Alfredo C. Passera" de Mocoretá.



Durante el acto, también se realizó la entrega de notebooks a estudiantes secundarios, en el marco del programa provincial "Incluir Futuro", que busca fortalecer la educación pública a través de la incorporación de tecnología en las aulas.



"Tenemos que enseñar en una escuela pública diferente", afirmó el mandatario en su discurso, donde destacó la importancia de la innovación educativa mediante el uso de redes sociales y el trabajo conjunto con desarrolladores de sistemas locales. "Toda esa metodología se debe adquirir mediante la enseñanza desde las computadoras que hoy les estamos otorgando", agregó.



Valdés remarcó que ya se han distribuido 120 mil computadoras en toda la provincia, y adelantó que el objetivo para la próxima gestión será lograr que todos los alumnos de primaria también cuenten con su equipo.



En relación a las obras, el Gobernador celebró la ampliación de 300 metros cuadrados del edificio escolar y expresó su convicción de que "en cada ciudad debe haber una escuela técnica, dotada y ensamblada con el sector privado, para que los alumnos salgan de una escuela profesional y se metan dentro de la industria".



Además, resaltó el rol de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en esta política educativa, afirmando que "todo aquel que tenga talento, sobre todo en lo 2.0, va a tener una oportunidad".



Educación con mirada al futuro

Por su parte, la ministra de Educación, Práxedes López, sostuvo que se trató de "un día muy importante para la educación y también para el Gobierno provincial", aludiendo a la articulación entre infraestructura escolar y acceso a tecnología como ejes centrales de la política educativa correntina.



Con la entrega de computadoras, Mocoretá alcanza el 100% de cobertura entre los alumnos de secundaria, lo que —según López— "abre otro camino, otra forma de aprender", aunque subrayó que "el conocimiento no implica aprendizaje, y ahí es donde vamos a necesitar de nuestros docentes".



El intendente local, Juan Pablo Fornaroli, agradeció el respaldo de la Provincia y aseguró que las herramientas entregadas "abren las puertas al futuro" para los estudiantes de la localidad. En esa línea, el rector de la institución anfitriona, Pablo Sturla, valoró la inversión educativa y consideró que estas acciones preparan a los jóvenes para un mundo en constante transformación, atravesado por la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos.



Detalles de la entrega

Durante la jornada se entregaron 368 computadoras portátiles entre dos establecimientos educativos:



Colegio Secundario "Gregoria Matorras de San Martín":



1er Año: 80

2do Año: 59

3er Año: 44

Escuela Técnica "Alfredo C. Passera":



1er Año: 77

2do Año: 44

3er Año: 41

6to Año: 23

Ambos colegios también recibieron equipamiento técnico adicional para el fortalecimiento del entorno de aprendizaje.



En cuanto a las obras de infraestructura, se refaccionaron integralmente cuatro aulas y galerías, y se construyeron nuevos espacios que suman 300 metros cuadrados a la infraestructura existente.