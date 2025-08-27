Habilitaron la pavimentación de la Ruta Provincial N° 99

Lunes, 25 de agosto de 2025

Este lunes, el gobernador Gustavo Valdés encabezó la inauguración de la pavimentación de la Ruta Provincial N° 99, la cual se conecta con la RP43. Esta obra tiene una longitud de 4500 metros.



En este marco, el mandatario, además, anunció que este jueves se habilitará el acceso al barrio Perichón, en pos de seguir mejorando los caminos, la comunicación y calidad de vida de los vecinos.



En el inicio de su discurso, el gobernador Gustavo Valdés destacó la decisión y la inversión de la Provincia para avanzar con obras viales claves para mejorar la transitabilidad. Así, mencionó que fue vital concretar en su momento la obra que unió San Luis del Palmar con Laguna Brava, que vino a solucionar el problema de circulación que en horas pico representaba unos 14 mil vehículos por día, desplegando además las correspondientes mejoras hídricas en la zona.



"Sin la obra de la Autovía de la Ruta 5, hubiese sido impensable avanzar con esta obra de la Ruta 99", aseveró Valdés, señalando que la "tomamos la decisión de invertir alrededor de 6 mil millones de pesos para esta obra que tiene una longitud de 4.500 metros".



Luego, el mandatario se refirió a que con recursos propios que son de todos los correntinos, hubo que encarar de manera simultánea tanto la obra de la Ruta 99 como la del acceso al Perichón, otro viejo anhelo de los vecinos.



"Pues bien, la de la 99 está terminada y este jueves vamos a inaugurar el flamante acceso al Perichón, con lo cual estamos invirtiendo en ambos, cerca de 10 mil millones de pesos", anunció el gobernador.



Seguidamente, Valdés fue elocuente y dijo: "Los gobiernos anteriores no invertían en este tipo de obras que consolidan y mejoran la circulación y por ende la calidad de vida de los vecinos".



A su vez, el gobernador dejó en claro que la provincia proseguirá con más obras viales, en atención a las demandas de las necesidades de los correntinos. Así, informó que está en carpeta avanzar con la de la Ruta 43 que une la Ruta 12 con Santa Ana, la que debe que ser ensanchada para una mejor transitabilidad y también abordar la Ruta 5 hasta San Luis del Palmar.



Además, señaló que será fundamental unir la ciudad de Corrientes por Laguna Brava hacia donde están las unidades penales, también con la zona de Riachuelo, que forma parte de la circulación del entramado moderno.



Continuando, Valdés resaltó que con la obra de la Ruta 99, se volcaron recursos de la provincia a una empresa correntina que realizó las tareas con trabajadores correntinos. "Lo hicimos rápido y bien, generando mano obra genuina para nuestra gente", subrayó, para luego agradecer al equipo del ministerio de Obras y Servicios Públicos, a los ingenieros y obreros que trabajaron en la obra.



"Nuestra mirada en común es que el progreso no se detenga y que la provincia siga construyendo su futuro con desarrollo e inclusión".





Transformación de la ciudad



Al tomar la palabra Eduardo Tassano, intendente de la Capital, destacó la trascendencia de la obra de la ruta Nº99, que junto al ensanchamiento de la ruta Nº 5, se enmarcan entre "las obras más trascendentes" al vincularse. "Hemos estado asistiendo a inauguraciones de obras muy importantes, así como se está avanzando para terminar el camino de ingreso al Perichón", mencionó.



En ese sentido, destacó la mejora de la trama vial de la ciudad, así como la creación de infraestructura en torno a esas obras, destinadas a la educación, la salud y la seguridad, "además del complejo de calles, plazas y luces en torno a ellas", apuntó.



"Estamos en una ciudad renovada, con vías de acceso que generan interés en quienes invertir en Corrientes para que siga creciendo", aseguró, a la vez que valoró el trabajo en conjunto con el gobierno provincial, desde el Gobernador Valdés, hasta el Ministerio de Obras Públicas y el área de Vialidad Urbana "para beneficio de todos los vecinos", sostuvo.



Mano de obra correntina



"Esta es una obra más para favorecer la infraestructura de la ciudad", remarcó en su alocución el ministro de Obras Públicas, añadiendo que la misma "fue muy requerida durante mucho tiempo para una zona que tiene una floreciente expansión inmobiliaria".



En este marco, Claudio Polich dio cuenta que este flamante camino asfaltado "está hecho 100% por mano de obra correntina", a la vez que detalló que el mismo se hizo en un tiempo récord.