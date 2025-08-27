Corrientes inauguró el Instituto Oncológico “Papa Francisco”

Lunes, 25 de agosto de 2025

Gustavo Valdés encabezó hoy la apertura del centro oncológico que tratará, diagnosticará y prevendrá el cáncer en la región.



El gobernador Gustavo Valdés inauguró el Instituto Oncológico “Papa Francisco”, un moderno centro de salud ubicado en la intersección de calle Suiza y avenida Chacabuco, en la ciudad de Corrientes.



El edificio, de más de 4.500 metros cuadrados cubiertos en un predio provincial de 20.000 m2, se convertirá en un polo científico y médico destinado al tratamiento del cáncer, así como también a su prevención y diagnóstico temprano.



Valdés definió la obra como “la mayor inversión en salud pública del siglo XXI en Corrientes”, destacando su relevancia no solo para la capital, sino también para toda la región NEA.



El centro llevará el nombre de “Papa Francisco” en homenaje al pontífice argentino, y busca consolidarse como un espacio de referencia en investigación y atención médica integral.



Con esta inauguración, la provincia suma una infraestructura clave en la lucha contra el cáncer, que permitirá ampliar el acceso a tratamientos especializados y mejorar la calidad de vida de los pacientes correntinos.



