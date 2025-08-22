La Provincia entregó 897 notebooks a alumnos de Capital

Viernes, 22 de agosto de 2025

El acto se desarrolló en las instalaciones del Centro de Educación Física Nº 1 y en la oportunidad se ratificó el compromiso de la Provincia de seguir reduciendo la brecha digital con una herramienta fundamental para la formación de cada alumno.





En el marco del programa "Incluir Futuro", la ministra de Educación, Práxedes López, encabezó este viernes la entrega de 897 notebooks a alumnos del nivel secundario de cuatro colegios capitalinos. El acto se desarrolló en las instalaciones del Centro de Educación Física Nº 1 y en la oportunidad se ratificó el compromiso de la Provincia de seguir reduciendo la brecha digital con una herramienta fundamental para la formación de cada alumno.



Así, con una fuerte inversión dirigida a la educación pública y gratuita de calidad en Corrientes, se garantiza que todos los jóvenes del sistema educativo provincial accedan a un dispositivo fundamental para su formación.



Con estas nuevas computadoras, los docentes y alumnos acceden a todos los contenidos de EducaPlay, el programa de formación digital disponible en la plataforma Corrientes Play que desarrolló el Gobierno provincial para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las aulas.



En detalle, las instituciones educativas beneficiadas con la entrega fueron: Colegio "Juana F. Cabral" (179), Colegio del barrio Apipé (359), Colegio "Presidente Dr. Arturo Frondizi" (293) y Colegio del barrio Fernando Piragine Niveyro (75).





Apuesta a la educación

En primer lugar, la ministra de Educación, Práxedes López, trajo el afectuoso saludo del gobernador Gustavo Valdés, quién por cuestiones de agenda no pudo estar presente en el acto, destacándose como el impulsor del programa "Incluir Futuro", para que "nuestros estudiantes se inserten en el camino del conocimiento".



En tanto, la ministra consideró que lo que "hoy nos interpela es el uso de la Inteligencia Artificial", dejando en claro que la misma, si bien es importante, no va a reemplazar nunca el "trabajo y el compromiso de los docentes correntinos".



Al continuar con sus palabras, Práxedes López puso de relieve la labor formidable de la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, no solo en la creación de las plataformas, sino también con la capacitación permanente hacia los docentes, en cada uno de los rincones de la provincia, siendo grandes pilares de la transformación educativa.



Para cerrar, la ministra agradeció el acompañamiento de los padres y tutores en el proceso de aprendizaje y bregó por seguir apostando "fuerte a consolidar la escuela pública y gratuita".



Referentes de la institución

El rector del Colegio "Frondizi", Enrique Cóceres, dio cuenta que "hoy es un día especial por la apertura de infinitas puertas al conocimiento, la comunicación y el encuentro con el mundo", a partir de esta entrega de notebooks.



El docente añadió que este beneficio "representa la posibilidad de contactarnos con otras culturas, saberes y otras formas de pensar". "Podemos aprender de experiencias diversas y al mismo tiempo mostrar nuestra identidad y lo que somos", agregó el mismo.



En tanto, la alumna Mía Valentina Martínez expresó palabras de agradecimiento.