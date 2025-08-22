Se confirmó el cronograma de pago de sueldos de la administración pública

Viernes, 22 de agosto de 2025

A través de sus redes sociales, el gobernador Gustavo Valdés informó la ejecución del cronograma de pago de sueldos de agosto, con aumentos del 12 %, entre este lunes 25 y viernes 29.



Percibirán los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados correntinos.



Con esta nueva recomposición salarial, la tercera del año, la Provincia alcanza, entre enero y agosto, una variación salarial del 37 % del cargo testigo –mínimo, sin antigüedad y beneficios sociales-, contra un acumulado de inflación en el mismo período estimado en un 20 %.



"La decisión del Gobierno de Corrientes logra una recuperación real del ingreso salarial mensual acumulado en lo que va de 2025 en el orden del 17 %", destacaron.



Cronograma



El cronograma comienza este lunes 25, jornada que cobran los agentes con DNI terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA y homebanking de las cuentas sueldos, desde este sábado 23.



El segundo tramo se paga el martes 26, jornada que percibirán los agentes con documentos terminados en 2 y 3; el miércoles 27, aquellos con DNI finalizados en 4 y 5. El jueves 28, 6 y 7.



El pago del sueldo de agosto termina el viernes 29, jornada que percibirán los agentes con documentos finalizados en 8 y 9.