Gustavo Valdés destacó la calidad del nuevo Instituto Clínico Polivalente

Viernes, 22 de agosto de 2025

Ubicado en calle Uruguay al 800, el nuevo centro de salud se destaca por la amplia prestación de servicios médicos en distintas especialidades que estarán destinadas a los afiliados de la Obra Social. Se trata de 24 consultorios externos.

Durante la mañana de este viernes, el gobernador Gustavo Valdés, autoridades de la Obras Social de Corrientes (IOSCOR) y de la cartera sanitaria provincial participaron del acto de inauguración del Instituto Clínico Polivalente de la institución, que comenzará a prestar servicios con una amplia gama de especialidades y equipamientos de alta tecnología.



"Es más que un conjunto de equipos o un edificio", destacaron en la inauguración, en tanto pusieron énfasis en el compromiso de los profesionales para brindar la mejor atención posible a los afiliados, la inversión significativa y el esfuerzo conjunto con el gobierno provincial para su puesta en marcha.



Al tomar la palabra, el gobernador Gustavo Valdés subrayó la importancia de la flamante obra para mejorar los servicios de salud del IOSCOR.



El mandatario resaltó que el nuevo centro permitirá a los afiliados acceder a consultorios polivalentes con mayor agilidad, calidad y a menor costo, posicionando a la institución en el mercado sanitario sin dejar de acompañar al sector privado. "El gobierno tiene que fortalecer tanto al sector público como al privado, porque son dos pilares que deben ir de la mano", expresó.



Valdés también recordó el crecimiento de IOSCOR en los últimos años, que pasó de no tener edificio propio a contar con instalaciones de primer nivel. Asimismo, vinculó el financiamiento del sistema con la deuda que Nación mantiene con la caja de jubilaciones de Corrientes. "Si recuperamos esos fondos, podremos seguir fortaleciendo jubilaciones y la obra social", explicó.



Finalmente, agradeció a los profesionales, a la Fundación del Banco de Corrientes y a todos los que contribuyeron al proyecto, asegurando que el instituto es el resultado de un esfuerzo colectivo en tiempos de crisis, pensado para brindar a los correntinos un servicio de salud de mejor calidad y a menor precio.





Accesibilidad



Ricardo Cardozo, ministro de Salud de la provincia, destacó a su turno tanto la capacidad como la calidad de la atención médica que se brindará en el lugar, así como la accesibilidad a las prestaciones. "Favorece a los afiliados de la Obra Social, lo cual es un gran paso adelante. Y es muy importante por las especialidades que existen. Solo aquellos que perdemos la salud, tomamos importancia de tener una obra social como el IOSCOR, atento a los costos en salud que se manejan en la actualidad", reflexionó el Ministro.



Preparados para dar respuestas



El director del nuevo Instituto Clínico Polivalente, David Dos Santos, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y de la Fundación del Banco de Corrientes en el proyecto.



Se trata de la reconstrucción y modernización de un antiguo sanatorio, ahora equipado con tecnología de última generación.



Dos Santos remarcó que el objetivo es ampliar la complejidad de los servicios médicos locales, optimizar recursos de la obra social y evitar que los afiliados deban afrontar gastos fuera de cobertura. "Sobrevivimos a la pandemia y hoy estamos preparados para dar respuestas presentes y futuras en salud", señaló.



Referencia regional



"Corrientes es una ciudad en constante desarrollo que se destaca por su sistema de salud, con prestigiosos hospitales y una atención que es de referencia en la región y en el país", comenzó afirmando el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, en el marco del acto.





Tras destacar el gran trabajo que despliega el ministerio de Salud Pública, con especial énfasis en la atención primaria de la población, Tassano señaló que la puesta en marcha del Instituto Polivalente es un paso más para brindar a los correntinos un mejor servicio y dejó en claro que el mismo va a ser un pilar en la atención cotidiana de la gente.



Prestaciones y tecnología de punta



La institución fue planificada para elevar el nivel de atención médica en la región, en especialidades que en muchas ocasiones suelen requerir derivaciones a centros del país, distantes de Corrientes.



El edificio está ubicado en calle Uruguay al 800 y cuenta con 2500 metros cuadrados de instalaciones sanitarias totalmente preparadas para la atención médica de los afiliados a la Obra Social, donde se prestarán servicios de medicina ambulatoria en 24 consultorios médicos, un servicio de cirugía ambulatoria no invasiva, prácticas diagnósticas y terapéuticas; con dos quirófanos provistos de la última tecnología para las especialidades que allí se atiendan, respaldado por una sala de recuperación anestésica y una unidad de terapia intensiva equipada para resolver la emergencia intra y postquirúrgica. Allí se practicarán intervenciones de endoscopía digestiva, oftalmología, nefrología, traumatología, y punciones diagnósticas.



"La habilitación funcional será progresiva" confirmaron desde la dirección médica del Instituto. "Luego se irán habilitando progresivamente los servicios hasta completarlos". Las áreas de rehabilitación serán la siguiente en habilitarse, y por último aquellas donde se realicen intervenciones más complejas. Todo el equipamiento está instalado, y se trabaja en la capacitación del personal de salud que operará con alta complejidad. "Los beneficiarios de estas prestaciones serán los afiliados a Ioscor, en principio, pudiendo luego ampliarse este espectro.



Con 180 mil afiliados para atender, el nuevo Instituto con sus prestaciones innovadoras fue gestado en un proyecto para el cual se convocaron "a médicos especialistas idóneos, aplicados y dedicados, a quienes se consultó cuáles eran los servicios que serían necesarios para habilitar un centro de salud moderno y de avanzada", recordaron desde la Dirección.



Las especialidades que se atenderán allí serán las de ginecología y obstetricia, infectología, neumología, otorrinolaringología, psicología, nutrición, urología, clínica médica, nefrología, alergia, pediatría, oftalmología, medicina general, cardiología, gastroenterología, neurología, bioquímica, kinesiología, cirugía general, dermatología, ecografía, reumatología, traumatología y demás servicios técnicos complementarios.



"Los beneficios son inconmensurables, desde luego, ello va a exigir de una especial capacidad de administración y conducción del Instituto, para que pueda brindar los beneficios para los que fue pensado", indicaron.