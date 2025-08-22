Médico terapista apartado de dos instituciones por Violencia de género

Viernes, 22 de agosto de 2025

El profesional fue separado de su cargo en una clínica privada y ya había sido apartado del Hospital de Campaña.



Un médico terapista de Corrientes fue suspendido de sus funciones en la clínica “Centro Médico del Parque” tras ser denunciado por violencia de género. La decisión fue anunciada este jueves mediante un comunicado oficial de la institución, que dispuso la medida de manera preventiva.



El profesional, identificado como Jorge Ojeda, se desempeñaba en el servicio de cuidados intensivos y quedó en el centro de la polémica luego de que se conocieran denuncias por agresiones físicas contra su actual pareja, quien debió ser hospitalizada con lesiones en el cuello, la boca y distintas partes del cuerpo.



Según trascendió, Ojeda también habría ejercido violencia contra una expareja, que igualmente terminó internada a raíz de los golpes recibidos. Estos antecedentes fueron claves para que la clínica resolviera apartarlo inmediatamente.



Días atrás, el médico ya había sido separado de su cargo en el Hospital de Campaña por la misma causa, lo que refuerza la gravedad de las denuncias que pesan en su contra.



Las autoridades judiciales continúan con la investigación y el caso quedó en manos de la justicia correntina, mientras organizaciones sociales expresaron su preocupación y exigieron medidas ejemplares.



