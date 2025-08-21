Valdés inauguró obras de pavimentación en dos accesos

Miércoles, 20 de agosto de 2025

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles la inauguración de obras viales en el departamento de Curuzú Cuatiá. La repavimentación del acceso oeste a la ciudad cabecera y la pavimentación del acceso a Cazadores Correntinos en la Ruta N° 126



El mandatario provincial destacó que estas intervenciones apuntan a mejorar la transitabilidad y fortalecer el desarrollo regional. "Administrar bien el Estado implica que te alcancen los recursos", afirmó Valdés, al subrayar que las obras fueron financiadas con recursos propios.



Curuzú Cuatiá: más de 3 mil metros de asfalto

Durante el acto en Curuzú Cuatiá, el viceintendente Guillermo Morandini agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y llamó a continuar trabajando de manera articulada.



En su discurso, Valdés remarcó el crecimiento sostenido de la localidad en los últimos años y valoró el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio, tanto en obras por administración como a través de empresas privadas. En este caso, la empresa adjudicataria ejecutó 3 mil metros de asfalto que mejoraron el acceso a la ciudad.



"Curuzú cambió y está cambiando", sostuvo el gobernador, quien enumeró además otras intervenciones en el hospital, seguridad, espacios verdes e infraestructura urbana. Finalmente, expresó que esta podría ser la última obra que inaugure en la ciudad antes de concluir su mandato: "Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Este es el camino: seguir construyendo el futuro juntos".



Cazadores Correntinos: 6 kilómetros de pavimento y más obras

Previamente, Valdés dejó habilitado el acceso a Cazadores Correntinos, una obra que abarca seis kilómetros de pavimento desde la Ruta N°126 hasta la localidad. "Ver a Cazadores así, es un sueño cumplido", manifestó, al recordar que el compromiso se asumió años atrás.



El gobernador resaltó que la obra fue financiada con fondos provinciales: "Cada peso de los correntinos lo pagamos de contado y hoy lo vemos invertido acá". Además, enumeró otras acciones como la construcción de una escuela, viviendas, una comisaría y anticipó nuevos proyectos, entre ellos, un polideportivo y la instalación de un cajero automático del Banco de Corrientes. "Por los caminos llega la educación, la salud y la cultura", destacó.



Un día histórico para la comunidad

Por su parte, el comisionado interventor Gustavo Romero calificó la jornada como "un día histórico", al señalar que la pavimentación marca un antes y un después para los vecinos. "Este acceso es mucho más que una obra vial, es una puerta abierta hacia nuevas oportunidades", afirmó.



Romero sostuvo que la infraestructura permitirá mejorar la conectividad, potenciar la producción y elevar la calidad de vida de las familias que antes sufrían el aislamiento durante los días de lluvia.



Autoridades presentes

Acompañaron el acto el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick; ministros, legisladores provinciales, secretarios, intendentes y representantes comunales, entre ellos el jefe comunal de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, y el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, junto a una importante participación de la comunidad local.