Vamos Corrientes refuerza su compromiso con el desarrollo

Miércoles, 20 de agosto de 2025

En un acto de campaña realizado este miércoles al mediodía, la alianza oficialista Vamos Corrientes reafirmó su respaldo a la fórmula local compuesta por Carlos Romano e Irma Obregón, quienes buscan la reelección en la intendencia de la ciudad.



El evento contó con la presencia del gobernador Gustavo Valdés y del candidato a gobernador Juan Pablo Valdés, quienes anunciaron importantes obras para el crecimiento de la localidad.



Durante el acto, el gobernador Gustavo Valdés destacó la inversión provincial en Sauce y reiteró el compromiso de finalizar el arreglo de la ruta nacional 126 con recursos propios. "Estamos llevando el progreso a todos los rincones de Corrientes. Sauce estaba olvidada, pero hoy estamos cumpliendo con lo que Nación no pudo, porque tenemos un fuerte compromiso con los sauceños", sostuvo.



Valdés detalló que gracias al trabajo eficiente desde el Estado, con plantas provinciales de asfalto y hormigón, se logró pavimentar numerosas cuadras en distintos municipios. "Aquí no hubo otro gobierno que haya invertido más en infraestructura que el nuestro. Construimos el instituto terciario, asfaltamos calles y ahora traemos conectividad digital con fibra óptica", enumeró.



Por su parte, el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés expresó su intención de continuar con el proceso de transformación en la provincia y en Sauce. "No tengo dudas de que junto a Carlos Romano e Irma Obregón, Sauce seguirá creciendo. Mi compromiso es ejecutar 50 nuevas cuadras de asfalto, viviendas del programa Oñondivé y más obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos", aseguró.



Valdés también subrayó los pilares de su propuesta: equilibrio fiscal, modernización, obras de infraestructura y valor agregado a la producción local. "Somos el único espacio con un proyecto claro que transforma el futuro de los correntinos", afirmó.



En tanto, el intendente Carlos Romano agradeció al gobernador por su apoyo constante y resaltó el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia. La viceintendente Irma Obregón, por su parte, valoró la presencia de los vecinos en el acto y destacó que "la gente elige lo que le da tranquilidad, y eso es lo que venimos transmitiendo con trabajo y compromiso, especialmente en momentos difíciles como las inundaciones o los incendios".



El evento dejó en claro el alineamiento político y la continuidad de un modelo de gestión que busca afianzar el desarrollo de Sauce a través de obras concretas y una visión a largo plazo.