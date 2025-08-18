Vamos Corrientes realizó otra multitudinaria caminata

Lunes, 18 de agosto de 2025

El frente Vamos Corrientes realizó este lunes una multitudinaria caminata en el barrio Independencia de la capital, encabezada por el gobernador y candidato a senador provincial, Gustavo Valdés.

En esa zona, entre la Provincia y el Municipio se realizaron importantes trabajos de pavimentación, iluminación, desagües y otras mejoras urbanas que los vecinos agradecieron en la ocasión.



La caminata multitudinaria partió en horas de la tarde, desde la esquina de la avenida Igarzábal y Hortencio Quijano con los militantes de los diversos partidos que integran Vamos Corrientes, quienes iban golpeando las puertas de las casas para ofrecerles a los vecinos poder dialogar con los candidatos, entre ellos, a legisladores municipales y provinciales, además de la fórmula capitalina a la intendencia: Claudio Polich y Ariel Báez.



"Toda esta zona creció muchísimo, acá se puede ver lo que significa la pavimentación de esta avenida Igarzábal, pero también las realizadas en las avenidas Martín Porta, Cruz del Sud y el ensanchamiento de la avenida Iberá", señaló Polich al ser consultado por la prensa en la ocasión. Y consideró que "todo esto es parte de un plan estratégico articulado entre el Gobierno provincial y el Municipio para desarrollar la zona sur de la ciudad. Obras de estas características van a permitir que la gente pueda poner un comercio en su casa que le permita también a las familias mejorar sus ingresos económicos, porque de eso se trata, que Corrientes siga creciendo junto a sus emprendedores encontrando un espacio para poder hacerlo".



"Pero, además también con estas obras de infraestructura estamos mejorando la seguridad, porque la pavimentación viene con una iluminación led que cambia mucho el lugar cuando se transita de noche", agregó el candidato a intendente de Vamos Corrientes. Y remarcó que "muy cerca de aquí, en el barrio La Chola, también estamos con un plan de pavimentación como en muchos otros barrios, los cuales ya están finalizados y habilitados, aunque todavía no tengamos tiempo de hacer la inauguración oficial". En este sentido, aclaró que "hay muchas obras que no vamos a poder inaugurar antes del 31 de agosto.



Finalmente, Polich valoró que "cuando dialogamos con la gente en estas caminatas, nos agradecen por estas mejoras, se muestra muy satisfecha por todo lo que venimos haciendo, eso siempre nos alienta a que sigamos de esta manera y para nosotros es un estímulo muy importante".