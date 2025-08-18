Nuevo aumento para la administración pública: el detalle, área por área

Lunes, 18 de agosto de 2025

El Gobierno provincial anunció hoy un nuevo aumento salarial para los empleados de la administración pública. El anuncio fue hecho la semana pasada por el gobernador Gustavo Valdés y hoy el encargado de dar los detalles, como es habitual.



Los detalles del aumento:



ADMINISTRACIÓN CENTRAL:



• 12 % de aumento en la asignación de clase de todas las categorías.



• Se incrementa un 55 % el concepto 134 para las distintas categorías que posean el concepto en su liquidación. Este incremento incluye a los excombatientes de Malvinas.



DOCENTES:



• 12 % de aumento al básico.



• Se incrementa el Complemento Docente Provincial (código 632): pasa de $ 115.366 a $ 314.200. Este código 632 es remunerativo y se liquida hasta dos cargos.



VIALIDAD:



• 12 % de aumento en el básico.



• Se crea el código 134 por la suma de $ 137.000, remunerativo.



SEGURIDAD:



• 12 % de incremento en el Valor Punto.



• Se eleva el mínimo garantizado en 12 %.



• Se actualizan los códigos 179, 180 y 601.



SALUD PÚBLICA:



• 12 % de aumento en el valor de las Guardias Médicas, Becas Residentes, Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. La mejora también alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.



• El código 134, remunerativo, tiene un incremento del 55 %.