El Gobernador dejó inaugurada la pavimentación e iluminación de la avenida Igarzábal

Lunes, 18 de agosto de 2025

En un acto que reunió a autoridades y vecinos, el gobernador Gustavo Valdés lideró este lunes por la tarde la inauguración de la pavimentación y la iluminación de la avenida Igarzábal, en la intersección con avenida Argentina, en Corrientes.

La obra forma parte de un plan de infraestructura urbana impulsado por la Provincia para potenciar la conectividad, la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Capital.



Alrededor de las 17 horas, el mandatario provincial arribó a la esquina de la avenida Igarzábal y avenida Argentina, donde fue recibido por una comitiva oficial. Tras una breve ceremonia, el sacerdote Raúl Alcorta realizó la bendición de la nueva arteria, y acto seguido, comenzaron los discursos.



El gobernador Valdés expresó su satisfacción por la obra, señalando que "cuántas veces pasamos por acá y la verdad que venir ahora y encontrarnos con una avenida, nos hace latir el corazón de orgullo". Además, destacó el crecimiento de la ciudad, afirmando que "Corrientes está muy linda, porque estamos creciendo, así que tenemos que seguir por este rumbo, de encuentro y progreso". Recordó los trabajos previos en barrios como La Chola y anunció avances hacia el barrio Independencia, defendiendo la importancia del asfalto para dignificar la vida de los vecinos, pese a que "por ahí escucho que el asfalto no se come, pero cuánta dignidad le trae a la gente".



Valdés también recordó las dificultades enfrentadas en el pasado, cuando las inundaciones llegaban hasta la cintura de los habitantes de la zona, y celebró las inversiones que permitieron solucionar esos problemas. En ese marco, hizo un llamado a la unidad, pidiendo "no tener más peleas entre el Gobierno provincial y el municipal", y resaltó la colaboración con el intendente Eduardo Tassano. Además, criticó a quienes en el pasado "nos dieron la espalda a la ciudad de Corrientes", y reafirmó su compromiso de seguir construyendo una ciudad digna para todos.



El acto contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, quien destacó la importancia de la obra: "Esta es una obra muy importante porque dota de infraestructura y calidad de vida a toda la zona". Afirmó que estas acciones se suman a otros trabajos en áreas como Marti Y Porta, Paysandú, Cruz del Sud e Iberá, y que "siguiendo este camino lograremos construir una ciudad mejor".



El interventor del Invico, Lizardo González, detalló que la obra comprende 2.550 metros de doble calzada, desde la avenida Alta Gracia hasta la avenida Iberá, en dos etapas. Resaltó además las labores de infraestructura complementarias, como los 800 metros de desagües pluviales y la colocación de 25 sumideros que garantizan el correcto escurrimiento del agua en días de lluvia.



Por su parte, el intendente Eduardo Tassano enfatizó que la nueva avenida representa "un nuevo cordón de circulación" y espacios de conexión que beneficiarán a todos los vecinos, mejorando la movilidad y el bienestar en la zona.



Para finalizar, Valdés, acompañado por funcionarios, vecinos y autoridades, cortó la cinta inaugural, dejando oficialmente abierta la avenida Igarzábal como una muestra del compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo urbano de Corrientes.



Entre las autoridades presentes estuvieron el viceintendente Emilio Lanari, ministros de distintas áreas, diputados y senadores nacionales, además de secretarios y subsecretarios, consolidando así el respaldo institucional a esta importante obra de infraestructura urbana.