Valdés recibió a excombatientes correntinos y bregó por la soberanía nacional

Lunes, 18 de agosto de 2025

Retornaron a Corrientes los 11 excombatientes de Malvinas que el pasado 8 de agosto partieron a las Islas y el lunes fueron recibidos por el gobernador Gustavo Valdés en el salón Amarillo.



Estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, y el director provincial de Malvinas Argentinas, José Galván. En la oportunidad, los excombatientes compartieron con Valdés y los presentes sus vivencias y recuerdos durante la guerra de Malvinas, como así también el sentimiento de emoción que les generó regresar las Islas. Cabe destacar que este grupo que partió hace 10 días atrás, se trata del sexto viaje de este tipo –el segundo del año-.



"Emotivo encuentro con los excombatientes correntinos que volvieron a las Islas Malvinas como parte de su proceso de sanación espiritual", comentó a través de sus redes sociales el gobernador, quien además reiteró el acompañamiento por parte del Gobierno provincial de construir la memoria.



"Debemos seguir honrando su lucha en defensa de la soberanía nacional", remarcó el mandatario.



A su vez, Valdés destacó que "gracias a esta política, 111 personas regresaron a nuestras islas para honrar la historia en silencio, en oración, en paz".