La selección cierra la preparación en Europa con un exigente ensayo ante Italia

Viernes, 15 de agosto de 2025

Se mide con los italianos en Bologna. El equipo conducido por Prigioni marcha con cuatro victorias y una derrota camino a la AmeriCup.



La selección argentina de básquetbol se prueba esta tarde, desde las 15, con Italia en lo que será el último partido de preparación en Europa. El encuentro se puede ver en BasquetPass TV. Tras el ensayo con los italianos, el equipo nacional conducido por el cordobés Pablo Prigioni cerrará las prácticas para defender el título en la AmeriCup en el cuandrangular de la Ciudad de Panamá, enfrentando al local, a Brasil y Uruguay. El 22 de agosto, Argentina debutará en la AmeriCup ante el local Nicaragua.



La selección nacional llega al ensayo con Italia con cuatro victorias en la preparación (dos ante Angola, frente a Sudan del Sur y contra Portugal) y una derrota (ante Costa de Marfil).



Argentina cuenta con 14 jugadores y Prigioni debe definir los 12 que actuaran del 22 al 31 de agosto en la AmeriCup, donde defenderá el título logrado en 2022. En el plantel nacional se mantienen los cordobeses José Vildoza, Gonzalo Bressan, Santiago Trouet y Juan Pablo Vaulet.

