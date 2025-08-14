Matías Rojas dejó River y jugará en la MLS

El volante paraguayo rescindió su contrato con el "Millonario". En los próximos días se mudará a Portland, ciudad ubicada en el noroeste de Estados Unidos.





Matías Rojas ya no es jugador de River. El club confirmó este jueves 14 la rescisión del contrato del volante zurdo, quien acordó su llegada a Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS). La salida fue acordada entre ambas partes tras una propuesta directa del club estadounidense, que luego habilitó las negociaciones entre el futbolista y River.



Rojas había llegado al país a comienzos de 2025 como agente libre, procedente del Inter Miami, elenco de Lionel Messi, y también partirá bajo esa condición. Firmará con Portland hasta diciembre, con opción de extender el vínculo.



En el "Millonario", su paso fue breve y sin peso alguno. Disputó solo ocho partidos y sumó 148 minutos. Su debut fue prometedor, dado que marcó ante Platense, pero las lesiones y la falta de continuidad lo alejaron del equipo. También pesó en su salida el alto salario y el hecho de ocupar un cupo de extranjero.



Además del paraguayo, ya dejaron el club Santiago Simón (Toluca de México), Leandro González Pirez (Estudiantes de La Plata), Gonzalo Tapia (San Pablo de Brasil), Adam Bareiro (Fortaleza) y Rodrigo Aliendro (Vélez Sársfield). Permanecen entrenando al margen Matías Kranevitter, Federico Gattoni y Manuel Lanzini, aún sin definir su futuro.