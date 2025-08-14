Masiva caminata de Vamos Corrientes

Jueves, 14 de agosto de 2025

Juan Pablo Valdés destacó la impronta de la continuidad Provincia- Municipio. Una masiva caminata emprendieron ayer los candidatos de Vamos Corrientes en el barrio Víctor Colas, donde los vecinos los recibieron en sus hogares y en las calles.



La movida estuvo encabezada por el gobernador Gustavo Valdés, quien acompañó a la fórmula para la Gobernación integrada por Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard.



Participaron de la actividad de campaña los candidatos para la Intendencia, Claudio Polich y Ariel Báez. "Dialogamos con los vecinos, puerta a puerta, cara a cara, escuchando sus inquietudes y también agradecimientos, pero también por supuesto tomando nota de las necesidades del barrio para enriquecer nuestra propuesta, la cual les transmite seguridad porque somos la continuidad de este proceso de cambio en esta gestión tan importante que hicieron Eduardo Tassano y Emilio Lanari", expresó el postulante a vicejefe comunal.





CLAUDIO POLICH, JUNTO A ARIEL BAEZ.

"Para mí que vengo del interior, estoy muy acostumbrado a recorrer los barrios y conversar con los vecinos. Estar cerca de la gente nos permite ofrecer una propuesta mucho más cercana y escuchar de primera mano los problemas. Eso a mí me provoca una sensación muy buena, porque en la gran mayoría la gente en estos diálogos nos agradece lo que se hizo en este tiempo. Pero siempre hay más por hacer, la gente nos pide que sigamos por este camino con más seguridad, más educación, que siga el desarrollo de los barrios y que esta forma de trabajar Provincia-Municipio no se detenga para poder llegar a los que todavía nos falta llegar", expresó Juan Pablo Valdés.



"Hoy en este barrio, como en los anteriores, pudimos recoger una gran demostración de afecto de los vecinos", manifestó el vicegobernador Pedro Braillard Poccard.