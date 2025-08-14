Diputados aprobó leyes sobre discapacidad y hubo reclamo a Milei Jueves, 14 de agosto de 2025 La Cámara baja sancionó la norma de Lectura Fácil y dio luz verde a los pictogramas en lugares públicos, como así un calendario relacionado con la temática. Desde el peronismo cuestionaron el desfinanciamiento del Gobierno nacional a dicha población.

Luego de más de un mes, la Cámara de Diputados volvió a sesionar y aprobó varias leyes vinculadas a atender problemáticas para personas con discapacidad. Se sancionó la norma de Ley de Lectura Fácil. Además, se dio luz verde a la iniciativa que regula los honorarios de los abogados y procuradores de la provincia.



La Cámara baja provincial convirtió en ley la iniciativa de autoría del senador Diógenes González de Lectura Fácil para la Accesibilidad Cognitiva y Comunicacional de personas con discapacidad. A través de la norma se crea el Programa "Corrientes Accesible" que está destinado a implementar un sistema de gestión de la accesibilidad cognitiva y comunicacional en todos los espacios y productos comunicacionales, sea normativa, campañas de educación, sensibilización, prevención, promoción, entre otras.



También, la ley señala la implementación de un sistema de accesibilidad a portales de la web que permitan que personas con discapacidad puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web, aportando a su vez contenidos dentro de espacios virtuales. A su vez, se prevé la formación y capacitación continua, permanente y actualizada que está orientada a brindar un trato adecuado y no discriminatorio a personas con discapacidad; propender a la promoción de la sensibilidad social; ofrecer orientación legal y administrativa para ejercer los derechos de la ciudadanía, entre otros.



"La técnica de Lectura Fácil es una herramienta para la adaptación, redacción y edición de textos escritos. Los textos de lectura fácil están destinados a: personas con discapacidad intelectual; personas extranjeras; personas que tienen escaso nivel de manejo del idioma español; niños que empiezan a leer; personas mayores que lo requieran; personas con dificultades para comprender mensajes escritos", se menciona en sus fundamentos.



Por otra parte, el cuerpo dio media sanción al proyecto de ley que dispone un sistema de pictogramas a fin de garantizar la accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad, para garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades, según informó en el recinto la diputada Albana Rotela (PP). La iniciativa pasó a la Cámara de Senadores para su tratamiento.





"El pictograma es un recurso comunicativo de carácter visual que representa un objeto, figura o concepto, sintetizando un mensaje que puede señalar o informar traspasando la barrera de las lenguas. Puede representarse mediante fotografías, dibujos, símbolos, letras o la combinación de estos, cuya función es aumentar o compensar los desafíos en la comunicación y el lenguaje de las personas con discapacidad", se indica en el informe.



El proyecto prevé la colocación de los pictogramas a una altura de un metro y cincuenta centímetros, con un tamaño mínimo de 20 centímetros por 20 centímetros y serán confeccionados con un material resistente a las inclemencias climáticas. El fondo deberá ser blanco, con la leyenda en letras negras y el pictograma universal utilizado.



Según explicó Rotela, "no importa el idioma, sino que con solo una mirada, las personas puedan entender lo que sucede". Estos, se colocarán en establecimientos públicos, en entes descentralizados y se sugiere en instalaciones privadas de acceso público como comercios, por ejemplo. La legisladora, en ese sentido, indicó que se trabajó con las cámaras comerciales. Para su implementación, se prevé una campaña de difusión que se realizará de manera progresiva.



El proyecto de ley se aprobó con acompañamiento de la oposición y, al tomar la palabra, la diputada Marlén Gauna (PJ) manifestó su solidaridad con las familias y profesionales de la salud que "padecen el desfinanciamiento del Gobierno nacional en discapacidad". La legisladora señaló que en la noche del martes hubo una masiva marcha en la ciudad de Corrientes en contra del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.



"Es difícil decirles que no hay plata cuando no hay destino de fondos pero éstos se envían a la SIDE o a mejorar la calidad de vida de los millonarios", sostuvo la diputada en el recinto. La legisladora se hizo eco del reclamo de personas con discapacidad, de familiares y de profesionales de la salud, cuyos fondos no se actualizan desde 2023, pese a la elevada inflación de 2024 y las variaciones del año en curso.



Su compañera de banca, Adriana Vidal Domínguez, se sumó al acompañamiento del proyecto que promovió Rotela Cañete. Además, cuestionó la "falta empatía" para con las personas con discapacidad. Por la otra parte, obtuvo media sanción el proyecto de ley que establece el calendario de fechas conmemorativas relacionadas a la temática discapacidad, autoría de los diputados Ariel Báez, Eduardo Hardoy y Any Pereyra.



Media sanción a la regulación de los honorarios y procuradores de la provincia



La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que regula los honorarios de los abogados y procuradores de la provincia. Los legisladores realizaron modificaciones en su texto original, surgidas del diálogo de la comisión con todos los actores involucrados.



"Se trata de una normativa integral e inclusiva que respeta los intereses del sector, actualizándolas a los nuevos códigos de procedimiento y a los tiempos actuales", informó en el recinto la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Corrientes, Lucía Centurión. "Los jueces no tendrán discrecionalidad de pisos", detalló la legisladora.



"Los honorarios profesionales revisten carácter alimentario e inembargable y deben ser abonados íntegramente por la parte obligada al pago. Gozan de preferencia en el cobro respecto de cualquier otro crédito. Su regulación y percepción se regirán exclusivamente por la presente ley, sin que puedan ser reducidos por norma alguna que no emane de la misma jurisdicción", señala el Artículo 1 de la iniciativa entre otras disposiciones.



Ahora la Cámara de Senadores deberá analizar el proyecto que ingresará con modificaciones. "Teniendo en cuenta estas modificaciones, es una norma integral, funcional que se adecua a los nuevos códigos, respeta los honorarios de los profesionales y se da una visión inclusiva", expresó la también integrante del bloque Encuentro Liberal (ELI).



En cuanto a los pisos, se pasa del equivalente al 1% al 1,5% de la remuneración de un juez de primera instancia. Centurión explicó que una de las reformas sustanciales es que los jueces no tendrán la discrecionalidad de bajar, sino solo de incrementar por encima de los pisos establecidos por la normativa, la cual es debatida en comisión con entidades y peritos.



