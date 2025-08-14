Valdés inauguró obras de refacción en el hospital de Empedrado

Jueves, 14 de agosto de 2025

Los trabajos incluyeron mejoras en áreas clave, incorporación de tecnología y fortalecimiento de los servicios, con el objetivo de optimizar la atención a la comunidad.

El gobernador Gustavo Valdés, este miércoles, a través del Ministerio de Salud Pública, inauguró las obras de refacción integral del Hospital Jaime Dávila de Empedrado. También se anunció en la ocasión la realización a futuro de la hemoteca "fundamental, en un lugar con una estadística de tantos accidentes".



En el marco de la restauración, remodelación y construcción de nuevos hospitales en toda la provincia, el gobernador Gustavo Valdés se hizo presente cerca de las 20 de este miércoles 13 en la localidad de Empedrado, para inaugurar la refacción integral del hospital Dr. Jaime Mario Dávila.



En la inauguración de las refacciones integrales de este nosocomio, el gobernador Gustavo Valdés dijo que "la primera definición que tengo que contarles es que nunca se invirtió tanto en la provincia de Corrientes en materia de salud pública, como lo hicimos estos ocho años" y luego expresó que "digo ocho años porque arrancamos con una pandemia, donde muchos creían que hicimos una inversión y que no fuimos previsores, porque pensaron que la sobredimensionamos, apostaban a eso y no fueron ni siquiera a la inauguración del hospital apostando y creyendo que de esa manera podían generar un daño al gobierno o a la imagen o no querían pegar pegados".



"Nosotros fuimos previsores, recuperamos como nosocomio cerca de treinta mil metros cuadrados, son tres manzanas, son las manzanas que todo el mundo ve cuando ingresa a la ciudad de Corrientes, en donde era el Hogar-Escuela" indicó Valdés y a la vez resaltó que "estamos invirtiendo en materia de salud y también hicimos una escuela nueva que prontamente la inauguraremos, pero hemos invertido en materia de salud muchísimos recursos, donde el sistema privado no estaba, estaba el sistema público, a nadie le faltó hisoparse".



En referencia a la inversión es Salud, el Gobernador manifestó : "Y después comenzar a diseñar un sistema que cada vez esté más fortalecido, hoy hablaba el ministro de todas las obras que veníamos haciendo en materia de salud y ahí salimos a escalonar la inversión fundamentalmente en el interior" y allí, detalló que "en Saladas con todo lo que tiene que ver con una maternidad, con la administración del doctor Pujol y otros médicos que también son conocidos, el segundo Hospital de niños, en definitiva, en muchos otros lugares y aparte de los hospitales que están, le estamos agregando servicios y esos servicios son fundamentales para la salud pública en la provincia de Corrientes".



"Y ahora acá, en este Empedrado como complemento de lo que venimos realizando a nivel provincial, vamos a seguir invirtiendo para mejorar complementariamente con la salud pública, acá estamos cerquita a 60 kilómetros, pero necesitamos complementarlos" y recordó Valdés que "estuvimos ayer y anteayer con dos obras que son centrales hoy, tercer día con otra obra central y vamos a culminar la gestión con una obra que necesitábamos los correntinos, que era el Instituto de Oncología de la provincia de Corrientes para que a ningún correntino le falta un tratamiento en la lucha contra el cáncer, a ninguno".



Por último, Valdés agradeció a todos los que de alguna u otra manera ayudaron para que la Salud se encuentre en pleno mejoramientos y se refirió a que "tenemos que seguir invirtiendo de esa forma, porque la salud pública no es un gasto, es una inversión en nosotros mismos y esos recursos necesitamos para seguir mejorando y haciendo salud pública" concluyó.



Ministro Cardozo



Al tomar la palabra, el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo subrayó que la inversión "es fruto de una administración ordenada y de la decisión de priorizar la salud como política de Estado, que se concreta por buena disposición", y resaltó la importancia del hospital "porque atiende a todo Empedrado y gente de sus alrededores".



"Este hospital tuvo un tiempo de que no funcionó, por el que tuvimos directivas del Gobernador gestionar para que funcione", dijo Cardozo y destacó la gestión de la directora anterior y a la vez puso de relieve la gestión de la directora Cáceres que "todo el día está en el hospital al servicio de los ciudadanos".



"La inversión de la Provincia fue enorme, en todos los hospitales", sostuvo Cardozo y ejemplifico lo invertido en el Hospital de Campaña desde la época del Covid- 19. Seguidamente, remarcó la modificación de la emergencia que está pronto a inaugurarse en el Hospital Vidal de Capital, que además contará con más camas en la internación.



"Aquí sigue el compromiso del Gobernador de seguir invirtiendo en el sistema de Salud", dijo Cardozo y describió la quita de presupuesto desde nación y diferentes trabas que tiene el sistema de Salud, "Sin embargo todo esto es por esfuerzo de los correntinos, y por la buena gestión del Gobierno de la Provincia", finalizó.