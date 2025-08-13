Valdés anunció reconstruir el estadio de Regatas

Miércoles, 13 de agosto de 2025

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó que el Gobierno provincial acompañará al Club de Regatas en la reconstrucción de su estadio, luego del colapso del tinglado que afectó las instalaciones. Junto al intendente capitalino.

"Ya nos pusimos a disposición, estamos trabajando para hacer un estadio nuevo, con estructuras metálicas reforzadas y todas las refacciones necesarias. Es una institución símbolo de Corrientes y vamos a hacer lo posible para que vuelva a funcionar lo antes posible", afirmó Valdés.



El mandatario provincial llevó tranquilidad a la comunidad asegurando que no hubo heridos, según los informes de la Policía y Bomberos. También informó que se realizarán peritajes para determinar las causas del colapso, aunque remarcó que "lo importante es que no hay víctimas y que esto se va a solucionar".



En cuanto a la agenda de actividades, Valdés reconoció que algunos eventos programados —incluido un recital de rock previsto para mañana— deberán ser reubicados. Sobre la temporada de la Liga Nacional de Básquet, indicó que restan alrededor de 45 días para su inicio y que "los expertos están evaluando si se podrá llegar a tiempo con las obras".