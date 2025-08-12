Nicolás Paz reveló que su sueño es jugar con Argentina

Martes, 12 de agosto de 2025

El mediocampista nacido en España se refirió a la posibilidad de jugar la próxima Copa del Mundo.





El mediocampista hispano-argentino del Como de Italia, Nicolás Paz, reveló que "ahora mismo mi sueño es jugar el siguiente Mundial".



Surgido en el Real Madrid de España, el hijo del mundialista en la edición de Francia 1998 es uno de los grandes proyectos de la Selección argentina para el futuro inmediato y, con su llegada al Como de Italia hace un año, se transformó en una constante en las convocatorias del entrenador Lionel Scaloni.



Por ello, el objetivo a corto plazo de Paz es claro: "Ahora mismo mi sueño es jugar el siguiente Mundial. Estoy trabajando todos los días para poder conseguir mi lugar. Para eso, hay que hacerlo bien con el club. Estoy muy contento de ser parte de la Selección Argentina. Es todo un orgullo".



"Siempre fue mi ídolo, en gran medida por la influencia de mi familia, así que desde chico seguía mucho a la Selección. Siendo un niño veía todos sus partidos" agregó en referencia al capitán y astro de la Selección argentina, Lionel Messi.



Además, el jugador de 20 años se mostró satisfecho con la decisión de haber pasado del Real Madrid al Como: "Tomé una buena decisión. Desde la Selección me animan, me cuidan y me dan buenos consejos y todo su apoyo".