"Que los jóvenes encuentren su lugar de desarrollo"

Martes, 12 de agosto de 2025

Esta mañana se dejó inaugurada la Cuarta edición de Expo Joven que se desarrollará los días martes 12 y miércoles 13 de agosto, de 8 a 18, en el predio del Ex Regimiento N° 9. El intendente capitalino destacó la oportunidad para los jóvenes.





Organizada de manera conjunta por el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Corrientes, la muestra se realiza con el objetivo central de mostrar por qué los jóvenes pueden elegir quedarse en la ciudad para desarrollarse personal y profesionalmente. "Elegir Corrientes, para estudiar, trabajar, emprender y disfrutar", es el lema de este año.



En su discurso de apertura, Eduardo Tassano señaló: "Estamos muy contentos empezando la cuarta edición. En este trabajo conjunto entre el gobierno de la provincia y la municipalidad, en el cual tenemos un solo objetivo. Queremos que nuestros jóvenes encuentren su lugar de desarrollo, su lugar de trabajo, su lugar de crecimiento acá, en la ciudad y en la provincia de Corrientes".



Prosiguió "esta exposición combina elementos de oferta educativa con elementos culturales, con todo lo que se está haciendo en Corrientes, con todo lo que hay para ofrecer al futuro. Y les insisto, nosotros queremos que ustedes se desarrollen acá. El desarrollo económico de las ciudades, de las provincias hoy tiene mucho que ver con el desarrollo de la tecnología y la modernización que ello implica. Mucho de eso van a ver acá en esta expo", invitó el Jefe comunal.



Por otra parte, Tassano destacó "auguramos un éxito rotundo con la presencia, sobre todo, de todos los chicos del secundario que vienen acá a buscar su futuro. O, por lo menos, tener contacto con las ideas de futuro que hay, para ampliar su posibilidad, su mente, su posibilidad y su capacidad de elegir el día de mañana".



"Apuntamos a los jóvenes, primero, enfocado hacia el desarrollo de la ciudad y tratar de que los jóvenes tengan un lugar en ese desarrollo. Así que proponemos eso y siempre hemos estado con pequeña y mediana empresa, con capacitaciones, en contacto con las empresas, en contacto con los chicos y tratando de generar un ámbito favorable para el desarrollo de ellos", cerró.



