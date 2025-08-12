Polich recorrió la Expo Joven y destacó el rol de los jóvenes

Martes, 12 de agosto de 2025

El ministro de Obras y Servicios Públicos y candidato a intendente por Vamos Corrientes visitó el predio del ex Regimiento de Infantería 9. Destacó la importancia de emprender y seguir la vocación personal.





En la cuarta edición de la Expo Joven, Claudio Polich recorrió los stands junto a funcionarios provinciales y municipales. Se detuvo en propuestas de emprendedores locales, como un grupo de jóvenes dedicados a la pastelería artesanal. El evento comenzó en la mañana de este martes 12 en el ex Regimiento 9 de Corrientes.



"Es bueno que podamos confluir Gobierno provincial y municipal para alentar a los jóvenes a buscar y construir sus sueños. Corrientes es una ciudad universitaria y quiere que sus emprendedores crezcan. Ninguna empresa nace grande, siempre hay un inicio y después es cuestión de seguir trabajando", expresó.



Sobre la continuidad del evento, afirmó que la intención es sostener lo que funciona y mejorarlo. En su mensaje a los jóvenes, señaló: "Todo va a mejorar. A veces parece que el camino se bifurca y no sabemos para dónde ir, pero hay que seguir lo que dicta la vocación y el corazón. Así se logran los resultados".



Agradeció a los organizadores, al intendente y a las autoridades que cedieron el espacio. "Estas acciones buscan incentivar la participación juvenil y dar a conocer las posibilidades que ofrece Corrientes como ciudad universitaria y para el emprendedurismo. No hay que tener miedo de empezar", agregó.