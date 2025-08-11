Claudio Polich recorrió actividades culturales y productivas

Lunes, 11 de agosto de 2025

El candidato a intendente por la alianza Vamos Corrientes, Claudio Polich, llevó adelante una agenda cargada de actividades junto a referentes y vecinos de la ciudad.



La jornada comenzó con la visita de la 6ª edición del Hanami Fest, el tradicional festival de la cultura japonesa, acompañado por el actual intendente de la capital, Eduardo Tassano, y el candidato a viceintendente, Ariel Báez. Allí, Polich destacó la importancia de "promover y acompañar los eventos que enriquecen nuestra diversidad cultural y fortalecen la integración en la ciudad". Luego, el candidato recorrió Ciudad Diseño, un espacio que reúne a emprendedores correntinos de diversos rubros. Dialogó con artesanos y diseñadores, y ratificó su apoyo a quienes generan valor local.



Las actividades continuaron en la exposición Ciudad de Diseño, en la terraza de la Costanera sobre la plaza Islas Malvinas, donde Polich participó conversando con vecinos y militantes, fortaleciendo el contacto directo con la gente y el trabajo en equipo que viene demostrando la alianza.



Tras compartir con simpatizantes en un centro de promoción electoral ubicado en 3 de Abril y costanera, la jornada cerró en el Tekové Potí del barrio Laguna Seca, una propuesta que combina cultura, recreación y servicios gratuitos para las familias.