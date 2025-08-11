Nuevas viviendas y terapia intensiva para Ituzaingó

Lunes, 11 de agosto de 2025

En una tarde de intensa actividad en Ituzaingó, el gobernador Gustavo Valdés entregó este lunes 45 viviendas en el barrio Don Tomás,

Oportunidad en la que anunció la ejecución de 100 unidades habitacionales más. También inauguró en el hospital Dr. Ricardo Billinghurst la nueva unidad de terapia intensiva y la incorporación del Banco de Sangre a los servicios que presta la institución. Al respecto, el mandatario indicó: "Debimos hacernos cargo de la salud pública de la ciudad con inversiones permanentes, ya que cuando asumimos estaba devastada".



"Durante mucho tiempo se pensó que Ituzaingó no necesitaba viviendas, y así durante años no se avanzaron con estas obras", comenzó diciendo el gobernador al recordar las carencias de obras habitacionales en la localidad y agregó que "esta es una de las grandes ciudades que necesitaba avanzar en esta materia".



"Por eso en los últimos años comenzamos a revertir esta situación", indicó al hacer entrega de 45 viviendas en pos de brindar mejoras a los ituzaingueños y en ese marco, Valdés anunció que "vamos a construir otras 100" para "calmar esta necesidad que tenemos".



En ese sentido, el mandatario detalló que las obras ejecutadas se llevan adelante con recursos propios y "lo estamos haciendo posible porque tenemos que lograr que Ituzaingó sea una gran ciudad dentro de la provincia de Corrientes", remarcó.



Por último, hizo mención que en cada uno de los nuevos hogares entregados contarán con termotanques solares, "hechos 100 % por mano correntina" porque "si bien acá producimos energía, son elevados los costos, y buscamos darles una contribución a las familias".



En la oportunidad, el intendente Juan Pablo Valdés indicó que "llegó el día en el que se pueden entregar las viviendas después de haber trabajado la adecuación hidráulica del barrio", y resaltó que se trabajó en enripiado, y cordón cuneta. "Hoy se hacen realidad 45 sueños, y sigue el de formar una vecindad", manifestó Valdés y pidió a los vecinos "cuidar las casas y mantener las estructuras".



Finalizada la entrega de viviendas, el gobernador se dirigió al hospital Dr. Ricardo Billinghurst para dejar formalmente inaugurada la unidad de terapia intensiva, que cuenta con seis puestos equipados, climatización central y diversas instalaciones complementarias. También se implementará un banco de sangre con nuevo equipamiento.



Además, se entregó una lancha equipada al hospital de la Isla Apipé, que incluye diversos suministros médicos. La directora del hospital, Patricia Cuar, recibió la lancha, y la bendición fue realizada por el padre Francisco Lucardi.



Allí, el mandatario manifestó que "cuando asumimos, hace 7 años atrás, la salud pública en Ituzaingó estaba devastada, porque nos decían familias desesperadas de este problema", y agregó que "se construyeron obras de 10 millones de dólares, pero no se invertía en un hospital, vaya paradoja".