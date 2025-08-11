Mateo Kalejman perdió su medalla por una polémica irregularidad técnica

El argentino Mateo Kalejman, quien había logrado el primer oro para su país en la contrarreloj de ruta con un tiempo de 47:38.82, fue descalificado poco después de cruzar la meta por una supuesta irregularidad técnica en el asiento de su bicicleta.

La jornada inaugural de los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción estuvo marcada por una fuerte polémica en el ciclismo.



Según relató Kalejman, los comisarios revisaron el asiento en cinco ocasiones antes de la largada, a raíz de un reclamo de la delegación colombiana. Pese a estas inspecciones, se le autorizó a competir, pero finalizada la prueba, la organización decidió invalidar su victoria.



El ciclista expresó su frustración calificando la decisión como “una vergüenza total” y aseguró que una inclinación fuera de norma habría perjudicado su rendimiento. Incluso, el nuevo campeón, el colombiano Samuel Florez, reconoció que el argentino había sido superior en la pista.



Kalejman recordó que ya había vivido una situación similar en el Mundial Sub-23 de Zúrich 2024, donde una mínima diferencia en la altura de los acoples de su bicicleta lo dejó fuera de competencia. Para él, esta nueva descalificación significa un duro golpe tras meses de preparación intensiva.



Con la sanción confirmada, el podio quedó encabezado por Florez, seguido por el mexicano José Antonio Prieto De Luna y el colombiano Juan Quintero. La controversia sobre el fallo técnico promete seguir generando debate en el mundo del ciclismo.



