Valdés anunció aumento salarial superior al 10% para estatales

Lunes, 11 de agosto de 2025

El incremento para activos y jubilados se aplicará en agosto y se suma al 100% ya otorgado en los pluses provinciales.



El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó este lunes un aumento salarial superior al 10% para los trabajadores estatales, tanto activos como jubilados. El anuncio se realizó durante la inauguración de una nueva comisaría en el Campus Deodoro Roca de la Universidad Nacional del Nordeste, en la capital provincial.



Valdés explicó que la medida se hará efectiva con los haberes de agosto y que el porcentaje final será informado por el ministerio correspondiente. “Vamos a estar otorgando más de un 10% seguramente, y es un esfuerzo que hacemos para acompañar a los trabajadores en este contexto económico”, señaló.



El mandatario recordó que este incremento se suma al reciente aumento del 100% en los pluses provinciales, lo que implica una inyección adicional en los ingresos de los empleados públicos correntinos.



Además, Valdés destacó que el ajuste supera el índice inflacionario de julio, que rondó el 1,8%, y ratificó su compromiso de sostener políticas que protejan el poder adquisitivo. “Hacemos un esfuerzo superior al de la inflación, porque entendemos la situación de las familias”, afirmó.



Con este nuevo aumento, la administración provincial busca reforzar el impacto positivo en la economía local y garantizar mejores condiciones para los trabajadores del sector público.