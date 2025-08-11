Nueva Comisaría en un predio cedido por la UNNE

Lunes, 11 de agosto de 2025

Este lunes se concretó la inauguración oficial de la Comisaría N° 24 de la capital correntina, ubicada estratégicamente en el Campus Universitario Deodoro Roca, sobre Avenida Libertad, en un terreno cedido por la Universidad Nacional del Nordeste.



La obra fue realizada en el marco de un convenio firmado en 2023 entre la casa de estudios y el Gobierno provincial, con el objetivo de reforzar la seguridad y la prevención del delito en una zona habitada en gran parte por miembros de la comunidad universitaria.



El acto fue encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, quien estuvo acompañado por el rector de la UNNE, Omar Larroza, el intendente Eduardo Tassano, el ministro de Seguridad Alfredo Vallejos, y el jefe de la Policía, comisario Ángel Leguizamón. También participaron autoridades universitarias, funcionarios provinciales y municipales, vecinos y estudiantes.



"Es la concreción de una promesa que hizo el Gobernador en la inauguración del Polideportivo Deodoro Roca", recordó Larroza, quien resaltó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de las instituciones con la comunidad. "Trabajamos en seguridad, educación, salud y justicia, porque eso es lo que la sociedad nos exige", agregó.



La nueva comisaría se erige sobre un terreno de 50 x 50 metros, al este de la Facultad de Derecho, y cuenta con modernas instalaciones diseñadas para el trabajo operativo y administrativo del personal policial. Entre las dependencias, se incluyen sala de guardia, oficinas, cocina-comedor, dormitorios para el personal, sanitarios, sector de celdas y área de logística.



Además, durante el acto se realizó la entrega de nuevos vehículos policiales, incluyendo una camioneta Toyota 4x4 y dos motocicletas KTM, que serán utilizados para tareas de patrullaje y prevención en el sector.



Un momento destacado fue la asunción del comisario Raúl Adrián Miérez como jefe de la flamante unidad. Miérez es egresado de la UNNE, donde obtuvo su título en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, hecho que fue valorado como símbolo del compromiso institucional entre la universidad y el Estado provincial.



"Es un paso firme para tener una Policía más cercana y comprometida con los ciudadanos, especialmente con los estudiantes que transitan diariamente este campus", expresó el comisario Leguizamón.



Durante su discurso, el gobernador Valdés recordó el apoyo de la UNNE durante la pandemia, cuando colaboró con el desarrollo de respiradores para el Hospital de Campaña, y señaló que este tipo de obras son una forma de "devolver con hechos ese compromiso". "Primero fue un gimnasio cubierto, y ahora esta comisaría avalada por el Consejo Superior. Estamos cumpliendo", remarcó.



Finalmente, Valdés pidió a los efectivos de la Comisaría N° 24 que cuiden especialmente a los estudiantes y vecinos de la zona:



"Corrientes creció gracias a la llegada de estudiantes que buscaron un mejor destino. Tenemos que proteger esos recursos. Brindar seguridad también es apostar al futuro", concluyó.



La obra fue ejecutada por el INVICO (Instituto de Vivienda de Corrientes), y se enmarca en una política de seguridad integral que busca fortalecer la presencia del Estado en zonas clave de la capital provincial.



