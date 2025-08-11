Valdés entregó más de 900 netbooks del programa Incluir Futuro

Lunes, 11 de agosto de 2025

Este lunes, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó la entrega de 930 netbooks del programa provincial Incluir Futuro, destinadas a estudiantes de primer y segundo año del nivel secundario.



El acto se llevó a cabo en la Escuela Normal "Juan Pujol" de la ciudad de Corrientes, donde estuvo acompañado por la ministra de Educación, Práxedes López, y el intendente capitalino, Eduardo Tassano.



Durante el evento, se distribuyeron 447 computadoras a estudiantes de la escuela anfitriona y otras 483 al colegio secundario Hipólito Yrigoyen, como parte de una política de inclusión digital que busca garantizar el acceso igualitario a la tecnología en el ámbito educativo.



"La educación es la herramienta más poderosa para construir un futuro mejor", afirmó Valdés al inicio de su discurso. El mandatario remarcó que el objetivo de esta entrega es brindar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes correntinos, "sin importar dónde vivan ni cuáles sean sus recursos".



En un contexto global donde la tecnología se ha vuelto indispensable, el gobernador destacó que "la inteligencia artificial ya está en las aulas", e instó a docentes y alumnos a adoptarla de manera responsable. "No usar la IA es vivir en el pasado. La gran pelea que tenemos como sociedad es incluirnos a la tecnología", sostuvo.



Asimismo, resaltó el valor de la formación en programación y otras habilidades digitales como puerta de acceso a empleos de calidad: "Aquellos que sepan tendrán una calidad de vida superior, por eso como Estado es fundamental que pongamos a disposición herramientas y oportunidades".



Educación pública, moderna e inclusiva

Por su parte, la ministra de Educación, Práxedes López, definió al programa Incluir Futuro como "una de las políticas más inclusivas del Gobierno provincial", destacando que no se trata solo de entregar computadoras, sino de abrir el camino al conocimiento.



López también puso en valor el rol del cuerpo docente y recordó que los contenidos digitales que acompañan a las netbooks, como la plataforma EducaPlay, fueron desarrollados por docentes correntinos. Además, invitó a toda la comunidad educativa a "apoderarse del conocimiento que ofrece la inteligencia artificial" para seguir construyendo una educación más equitativa.



En la misma línea, el intendente Eduardo Tassano subrayó la importancia de acompañar el proceso educativo con tecnología y expresó: "Como representantes de los vecinos, es uno de nuestros objetivos cambiar la educación con herramientas modernas".



Amplia convocatoria

El acto contó con la presencia de numerosas autoridades: la senadora nacional Gabriela Valenzuela, la diputada nacional Sofía Brambilla, el viceintendente Emilio Lanari, el director de Educación Secundaria Sergio Gutiérrez, la rectora de la Escuela Normal "Juan Pujol" Carmen Patricia Silva Genéz, así como funcionarios, legisladores provinciales y municipales, y tutores de los estudiantes beneficiados.



Con esta entrega, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la inclusión digital como pilar de su política educativa, apostando a una Corrientes con más oportunidades para sus jóvenes.