Los All Blacks: un apoyo inesperado a Boca

Domingo, 10 de agosto de 2025

La selección neozelandesa llegó a la Ciudad de Buenos Aires y vivió la pasión del fútbol argentino desde las tribunas de La Bombonera. El próximo sábado enfrentarán a Los Pumas en Córdoba, en el inicio del Rugby Championship.



Los All Blacks, uno de los equipos de rugby más reconocidos del mundo, aprovecharon su paso por Buenos Aires para asistir al clásico entre Boca y Racing. Este sábado 9, desde una de las plateas, alentaron junto a los hinchas xeneizes, se sumaron a los cánticos y compartieron en redes imágenes del ambiente.



El partido inaugural del Rugby Championship se disputará el 16 de agosto a las 18.10 en el estadio Mario Kempes. Los neozelandeses entrenarán en el San Isidro Club antes de viajar a Córdoba, donde el entrenador Scott Robertson definirá la formación titular, que incluirá posibles debutantes y regresos tras lesiones.



Los Pumas, concentrados en Córdoba desde el jueves, realizaron una práctica abierta que reunió a más de 10.000 personas. Felipe Contepomi anunciará su equipo el jueves previo al encuentro, con una lista que impulsa el recambio generacional, recupera a seis jugadores y pierde a tres titulares por lesiones.



Será la primera presentación de Los Pumas en Córdoba desde 2014 y la tercera visita de los All Blacks a la ciudad. La serie continuará el 23 de agosto en Buenos Aires, en el estadio José Amalfitani.