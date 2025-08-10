Fick ponderó la gestión de Valdés y auguró su triunfo

Domingo, 10 de agosto de 2025

Yo veo una gran fortaleza de Vamos Corrientes. Primero por todo lo que se viene haciendo a nivel provincial, lo que ha hecho Gustavo Valdés", dijo el senador Henry Fick

El senador provincial Henry Fick destacó la gestión de Gustavo Valdés como impuso para el triunfo que esperan lograr el próximo 31 de agosto. Y agregó "podemos hablar del hospital oncológico en Corrientes, el hospital de campaña cuando fue la pandemia, podemos mencionar un antes y un después que va a ser para la economía de Corrientes, como es el puerto de Ituzaingó"



Además mencionó "la visión que tuvo de comprar esas plantas de asfalto instaladas en lugares estratégicos de la provincia, como es Santo Tomé, Curuzú, Goya, Corrientes Capital". Aseguró "está haciendo asfalto en todos los municipios de la provincia y realmente le cambian la vida al vecino"



"Nosotros tenemos una gran expectativa hacia el futuro, los vecinos tienen una gran expectativa hacia el futuro, tenemos que seguir trabajando, pensando, administrando bien los recursos como se vienen haciendo hasta ahora", remarcó.



"Tenemos 65 intendentes exitosos en toda la provincia dentro de Vamos Corrientes, y eso nos da una fortaleza esa espalda que uno tiene que tener para llegar al 31 de agosto con toda la fuerza y sabiendo que vamos a tener un gran triunfo en primera vuelta", aseguró.