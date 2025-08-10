Juan Pablo Valdés "Queremos que esta Capital brille" Domingo, 10 de agosto de 2025 Vamos Corrientes realizó este sábado un multitudinario acto de campaña electoral en el barrio 17 de Agosto de la ciudad de Corrientes, donde el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés brindó un fuerte respaldo a la fórmula municipal de Polich.

"Queremos que esta Capital brille, porque es nuestro orgullo", arengó y aseguró que "no tengan dudas que vamos a trabajar para que el asfalto llegue a todos los barrios capitalinos".



El acto tuvo lugar en la plaza sobre calle Dumas, frente al Colegio "Eloy Ortega", donde a pesar del intenso frío de la jornada, acudió una multitud para apoyar al frente gobernante Vamos Corrientes. En la ocasión fueron oradores: los candidatos Caludio Polich, Pedro Braillard Poccard, Ariel Báez, Ingrid Jetter, Eduardo Tassano, Hugo Calvano, Andrea Giotta, Emilio Lanari y Melisa Mecca, como así también el senador nacional Carlos Espínola, quedando el cierre de los discursos en manos de Juan Pablo Valdés.



"Hoy vengo hasta aquí al barrio 17 de Agosto para decirles que confíen en mí para ser el próximo gobernador de Corrientes", expresó al iniciar su alocución, Juan Pablo Valdés. Y consideró que "así como el Gobierno provincial transformó esta Capital en la gestión de nuestro líder Gustavo Valdés, lo mismo hizo en todos los municipios del interior provincial. Supimos atravesar adversidades como la pandemia, los incendios y las inundaciones, pero en cada desafío nosotros estuvimos juntos a cada vecino, cada productor y cada correntinos, porque eso somos en Vamos Corrientes, nosotros defendemos esta provincia con uñas y dientes.



Modernizamos el Estado llevando fibra óptica a muchos lugares, desarrollamos la provincia con parques industriales, llevamos mejoramientos urbanos a muchos barrios en todos los municipios. Le dimos el lugar que merece a nuestra cultura, trabajamos con inclusión, porque es este espacio el que logró la paridad de género, el voto joven y le entregó una computadora a cada alumno, para que podamos desarrollar juntos nuestro futuro".



Y aseguró que "este es el camino que lleva a Corrientes a la transformación de la provincia y de todos los correntinos. No vamos a abandonar nuestro plan de desarrollo, porque sabemos que tenemos que mejorar en materia de energía, caminos, más salud, más viviendas y sepan que nosotros, desde la Provincia, vamos a trabajar junto a Claudio Plich y Ariel Báez para que se siga desarrollando cada barrio de la Capital. No tengan dudas que vamos a trabajar para que el asfalto llegue a todos los barrios capitalinos. Queremos que esta Capital brille, porque es nuestro orgullo".



Caludio Polich: el candidato a intendente dijo en la ocasión que "la política es la gente en cada cosa que hay que resolver, por eso yo les pido a cada uno de los militantes de Vamos Corrientes que hablen con sus vecinos, amigos y parientes que somos nosotros los que tenemos el equipo que quiere seguir transformado la ciudad de Corrientes y que sabe cómo hacerlo. Pero les pido también a la militancia que nos invada el triunfalismo y multipliquemos los esfuerzos para transmitir este mensaje, por eso tenemos que seguir trabajando juntos para construir entre todos el futuro de Corrientes".





Pedro Braillard Poccard: el candidato a vicegobernador, afirmó, por su parte, que "si hacen una nube de palabras de nuestra campaña, van a encontrar palabras como educación, seguridad, cultura, salud, parques industriales, pavimento, cordón cuneta, solidaridad, porque esas son las cosas que tenemos que ocuparnos los hombres y mujeres de la política, por eso hablamos de eso y no de promesas vacías. Hablamos de lo que se hizo, lo que se está haciendo y de lo que queremos seguir haciendo. Y es por eso que la gente confía en nosotros y no necesitamos agraviar adversarios, porque la transformación de la provincia en la gestión de Gustavo Valdés tendrá su continuidad en Juan Pablo, con su impronta, pero siguiendo el mismo rumbo. Lo mismo será en el Municipio de la Capital: Claudio Polich continuará la brillante gestión de Eduardo Tassano".



Carlos Espínola: el senador nacional también habló sobre el escenario de Vamos Corrientes y dijo que "hoy recorro la ciudad y veo todo lo que se logró pudiendo articular entre Gustavo Valdés y Eduardo Tassano con el incansable trabajo de Claudio Polich y un plan de crecimiento y desarrollo para toda la ciudad. Esa es la verdadera política. Ahora parece que la política es agraviar y por el contrario yo creo que la política se trata de valores y generar servicios para la sociedad, por eso estamos juntos hoy. Cuando me junté con Gustavo Valdés coincidimos en que seguimos con la historia de que nos quieren venir a imponer desde Buenos Aires lo que tenemos que hacer los correntinos y que hoy, más que nunca es el momento de estar juntos trabajando por un futuro mejor, con el debate sobre las diferencias, pero anteponiendo las soluciones que la gente necesita, sobre todo las herramientas para que los jóvenes se puedan desarrollar en Corrientes. Yo creo firmemente en esa política y por eso les digo a todos que hoy más que nunca todos los correntinos tenemos que estar juntos".



Eduardo Tassano: (diputado) "Este barrio 17 de agosto en el que estamos esta noche es el primero que completamos con luces led y fue posible gracias a la reparación Histórica que apostó con Gustavo Valdés para la Capital, transformando las calles, los barrios, las plazas. Y en este trabajo fue fundamental Claudio Polich desde el Ministerio de Obras Públicas. Y ahora como candidato a diputado estoy recorriendo toda la provincia y estoy viendo cómo el Gobierno provincial trabajó en todos los municipios, no solo en la Capital.Y eso desarrolló un gobierno muy desarrollista, muy transformador, impulsando la producción, la industrialización y el turismo. Hablando con Claudio Polich, vimos que ya tenemos 2 mil cuadras con cordón cuneta que ya están lista para asfaltarlas. Nos espera un futuro enorme en la ciudad y en la provincia, porque tenemos la decisión de trabajar juntos provincia y Municipios".



Ariel Báez: "Ya hace un tiempo que vengo recorriendo los barrios como candidato a viceintendente y cada vez estoy más orgulloso de acompañar en la fórmula a Claudio Polich como intendente, porque veo el progreso de toda la ciudad. Y queremos potenciar esa gestión que logró cambiar la realidad de los vecinos, porque la gestión de Eduardo Tassano y Emilio Lanari transformó una ciudad olvidada en una ciudad moderna, amigable y que realmente brinde contención a todos los correntinos. Y con Claudio Polich ahora queremos más, pensando en una planificación que contemple un tránsito más seguro en las calles, pero también para los peatones con veredas más seguras e inclusivas. Y yo como chamamecero me comprometo a tener una calle del chamamé, de la cultura como motor de desarrollo ligado al turismo, pero también una ciudad más solidaria e inclusiva para los más desprotegidos, donde la discapacidad sea contemplada sin que se la vea solamente como un número, por eso desde Corrientes vamos a exigir que se cumplan los derecho para la discapacidad".





Melisa Mecca: por su parte, la candidata a concejal expresó que "nos estamos preparando con todo el Concejo Deliberante para acompañar la gestión de Claudio Polich, porque la gestión municipal necesita de las reglamentaciones necesarias para que funcione, pero también necesitamos el apoyo de Juan Pablo Valdés, un gobernador suficientemente preparado para mirar al futuro acá tenemos equipo".





Gabriela Gauna: (concejal) "Sin dudas esta alianza es la que viene marcando la transformación de Corrientes y esta ciudad y esta provincia que están en marcha, no tienen que frenar ahora y quienes mejor que nosotros para seguir con la transformación que se necesita: una Corrientes pujante, próspera, con oportunidades de trabajo, algo que ya lo estamos viendo. Por eso es importante votar, no tengamos en cuenta las chicanas que aparecen en las redes, tenemos muchas obras para mostrar".





Emilio Lanari: (concejal) "El 31 de agosto tenemos que tener a Juan Pablo Valdés en la gobernación y a Claudio Polich en la intendencia, porque hicimos las cosas bien y por eso en esta campaña podemos salir todos los días a las calles a hablar a los vecinos y mirarles a la cara diciéndoles que con este equipo vamos a estar cada día mejor".





Andrea Giotta: (diputada) "Somos una alianza de más de 30 partidos con ideologías distintas, pero con un objetivo claro que es seguir trabajando para Corrientes. Desde la Legislatura queremos seguir trabajando en las leyes con perspectiva de género y por eso yo les pido especialmente a las mujeres que este 31 de agosto nos acompañen".





Hugo Calvano: (diputado) "En esta alianza lo que prima es la energía, porque tenemos mucho para dar, mientras otros solo saben dar mentiras, calumnias e injurias, nosotros transmitimos esperanza con propuestas y gestión, Por eso podemos tocar la puerta de los vecinos, contarles todo esto y la respuesta es muy buena. a través del turismo podemos llevar progreso a cada una de las localidades de Corrientes y eso es gracias a una política del Gobierno provincial que venimos llevando adelante con Gustavo Valdés y está transformando la vida de mucha gente. Por eso cada día que pasa en esta campaña, nos convencemos cada vez más que estamos camino hacia un éxito rotundo el próximo 31 de agosto".





Ingrid Jetter: "Como senadora lo que voy a hacer es acompañar a Juan Pablo Valdés para que siga trabajando para que Corrientes siga siendo la provincia con los impuestos más bajos para que las empresas vengan a instalarse y ofrecerles empleos a los jóvenes. Y esta alianza que formamos es la más poderosa, porque además de la militancia de más de 30 partidos, tiene a 65 intendentes trabajando fuertemente en sus ciudades para que Vamos Corrientes gane en primera vuelta".



