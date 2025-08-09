Valdés habilitó 19 cuadras de repavimentación

Sábado, 9 de agosto de 2025

La obra vial, en Goya, se ejecutó gracias a la planta asfáltica instalada en esa ciudad por parte del Gobierno provincial.





El gobernador Gustavo Valdés prosiguió ayer en Goya. En esa ciudad, habilitó la repavimentación de 19 cuadras de asfalto en la intersección de Gómez y España, y se comprometió a continuar trabajando en obras urbanas claves para el municipio.



El presidente de Vialidad provincial, Luis Cardoso, explicó que estas 19 cuadras son fruto de la instalación de una planta asfáltica en la localidad, la cuarta a nivel provincial y que se realizó a través de Vialidad Urbana.



"Todo esto es parte de un plan estratégico, donde buscamos llegar a cualquier parte de Corrientes, y lo estamos demostrando", agregó, ejemplificando que, con esta planta en Goya, que se instaló hace solo un mes, ya se pudieron intervenir 2.600 metros lineales.



En tanto, en el marco de la inauguración de obras viales en Goya, el gobernador Valdés destacó la importancia de la obra pública, subrayando su eficiencia, rapidez y menor costo en comparación con lo que ofrece el sector privado.



"Esta obra cuesta menos porque la hace el Estado. Incorporamos tecnología de punta que nos permite avanzar más rápido y reducir el impacto sobre la actividad comercial", expresó el mandatario.

Según explicó, los trabajos realizados en la zona implicaron interrupciones mínimas para los comercios, con cierres que no superaron los cuatro días.



En tanto, Valdés remarcó que la ejecución de estas obras es fruto de una política planificada que comenzó con la creación de Vialidad Urbana, una dirección dentro de la Dirección Provincial de Vialidad, pensada para trabajar de forma articulada con los Municipios. "Fue una inversión a largo plazo que implicó tiempo, recursos y capacitación. Pero era necesario resolver definitivamente los problemas viales de la provincia", aseguró.



Con esa visión, el Gobierno provincial avanzó en la instalación de plantas de asfalto propias en distintas localidades. La primera se instaló en la ciudad de Corrientes, desde donde se asistió a municipios aledaños.



