La Forestal Tapebicuá paraliza sus actividades en Corrientes

Viernes, 8 de agosto de 2025

Afectado por una crisis económica que arrastra desde hace varios meses, Forestadora Tapebicuá SA frenó su producción total a partir de hoy, y por 30 días. Quedaron 520 operario sin sus salarios ni medio aguinaldo. Familias en incertidumbre.

La crisis económica que atraviesa el país golpea con fuerza a distintos sectores productivos, y esta vez el impacto recae sobre la Forestadora Tapebicuá SA, cuya planta se ubica en Virasoro y que ya venía atravesando una crisis casi terminal. La compañía anunció que a partir de hoy, viernes 8 de agosto, detendrá su producción durante treinta días, una medida que deja a 520 operarios en cesantía y en un contexto de absoluta incertidumbre. A la delicada situación se suma que la firma tendría pendiente el pago de los salarios de julio y el medio aguinaldo.



La noticia se conoció en la jornada de ayer, pero comenzará a regir desde hoy mismo. Según trascendió, todo el personal fue convocado a presentarse en la planta para recibir la notificación oficial sobre el parate temporal. La paralización, que afectará a la totalidad de las actividades del aserradero, constituye un nuevo capítulo en la serie de dificultades que viene afrontando la empresa en los últimos meses.



En paralelo, el Sindicato de Trabajadores de la Madera inició una demanda contra la firma reclamando una deuda de 170 millones de pesos que, según el gremio, Forestadora Tapebicuá SA mantiene con la organización. Este conflicto gremial-empresarial suma más tensión a un escenario laboral ya de por sí crítico para los trabajadores que dependen directamente de la actividad de la planta.



Desde la compañía dejaron trascender que el embargo judicial sobre una de sus cuentas, impulsado por el sindicato maderero, agrava aún más la crisis financiera y dificulta el pago de los salarios atrasados. En las próximas horas se prevé que la empresa formalice públicamente la decisión de detener por un mes su producción, confirmando así la paralización total del aserradero y profundizando el clima de incertidumbre en Virasoro.