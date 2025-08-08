"Hay que decidir si atrasamos 25 años o nos desarrollamos"

Viernes, 8 de agosto de 2025

Vamos Corrientes realizó este jueves un acto de campaña rumbo al 31 de agosto en el club Belgrano de la ciudad de Curuzú Cuatiá con una presencia multitudinaria de militantes y vecinos que apoyan al frente gobernante.



Se destacó en la ocasión la gestión del intendente José Irigoyen por logros articulados con el Gobierno provincial y se instó a continuar este camino con la fórmula local integrada por Verónica Espíndola y Tití Güenaga.



"Con Juan Pablo Valdés en la gobernación, y Verónica Espíndola junto a Tití Güenaga en la intendencia, tenemos un gran equipo para seguir desarrollando el parque industrial, generando trabajo, oportunidades y asegurando el crecimiento de la ciudad", arengó en el acto el jefe comunal que ahora encabeza la lista de concejales en Curuzú Cuatiá.



Luego, el candidato a gobernador, afirmó que "vamos a profundizar este plan de desarrollo que arrancó Gustavo. Vamos a trabajar todos los días para tener más viviendas, más cuadras asfaltadas y más trabajo". Fue así que Juan Pablo Valdés aseguró que "somos los que vamos a resolver los problemas que todavía quedan por delante", considerando que "tenemos que seguir mejorando la educación, la salud, la seguridad".



Por su parte, Gustavo Valdés reflexionó que "como dirigentes, tenemos que tener la responsabilidad de seguir el proceso de desarrollo hacia adelante. Tenemos que decidir si atrasamos 25 años o seguimos empujando el desarrollo". Y aseguró que "hicimos cosas trascendentes en Curuzú Cuatiá, cosas que no hicieron ni los unos ni los otros", y mencionó como ejemplo el parque industrial, entre otras obras.