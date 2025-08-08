Los candidatos de Corrientes para las elecciones del 31 A

Viernes, 8 de agosto de 2025

La provincia desdobla sus elecciones y vota gobernador y vice; quiénes son los candidatos y qué cargos se renuevan.



Corrientes se prepara para las elecciones provinciales del 31 de agosto, donde los ciudadanos elegirán gobernador y vice, además de renovar bancas en el Senado y la Cámara de Diputados provinciales.



La provincia norteña se diferencia, así, de la votación nacional al desdoblar sus comicios locales en una fecha específica.



El gobernador Gustavo Valdés convocó a las elecciones a través del decreto 1056, publicado el 26 de mayo en el Boletín Oficial correntino. "Mediante el decreto 1056/25, convoqué a elecciones provinciales para el 31 de agosto. Ese día, los correntinos elegiremos gobernador y vice, así como senadores y diputados provinciales", anunció el mandatario en su cuenta de X.



Además de la fórmula para la gobernación, se votarán cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, y 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. Un total de 73 municipios también elegirán a sus representantes locales, incluyendo intendentes y concejales.





Quiénes compiten en las elecciones del 31 de agosto

Las listas de candidatos se oficializaron el 31 de julio, presentando siete fórmulas que competirán por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial.



Los candidatos a gobernador y vice para las elecciones 2025 de Corrientes son:



Vamos Corrientes



Gobernador: Juan Pablo Valdés

Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard

La Libertad Avanza



Gobernador: Claudio Lisandro Almirón

Vicegobernador: Evelyn Karsten



Partido De la Esperanza



Gobernador: Adriana Leila Vega

Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza



Partido Ahora



Gobernador: Carlos Ezequiel "Teke" Romero

Vicegobernador: Ana Constanza "Coty" Casaro Quiñones

Encuentro por Corrientes - Eco



Gobernador: Horacio Ricardo Colombi

Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo



Cambiá Corrientes



Gobernador: Sonia Beatriz López

Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago



Limpiar Corrientes



Gobernador: Martín Ignacio "Tincho" Ascúa

Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano



Los correntinos que figuren en el padrón deberán ir a votar este 31 de agosto



Padrón electoral: dónde voto en Corrientes en las elecciones 2025

Es posible realizar la consulta virtual del padrón electoral 2025 a través del sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes.



Los ciudadanos correntinos que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:



Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral correntina.

Escribir el número de DNI del votante.

Elegir el género tal como aparece en el DNI.

Clickear en "Consultar".

Inmediatamente se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.