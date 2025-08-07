La obra del hospital San Roque avanzó un 90%

Jueves, 7 de agosto de 2025

Las obras del hospital "San Roque" de Esquina, que dependen el Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, tienen más del 90% de avance. Las mismas, incluyen refacción de Quirófanos, Internación, Emergencias y Obstetricia.

"Con estas obras seguimos demostrando que tenemos un sistema de salud fortalecido y que este es el rumbo que debemos seguir. Lo venimos respaldando con inauguraciones, equipamientos y mejoras en toda la provincia, llevando más y mejores servicios de salud a cada correntino", destacó Ricardo Cardozo.



El proyecto contempla la reorganización de las circulaciones técnicas y públicas, lo que permitirá la mejora significativa en la vinculación y el flujo de las distintas áreas del nosocomio, favoreciendo tanto al personal como a los pacientes.



La primera etapa incluyó trabajos en Emergencias: vigilancia y seguridad, shockroom, enfermería de emergencias, sala de observación, 3 consultorios, área de nebulizaciones, sala de espera, sanitarios y dormitorios de médicos de guardia. Además, de Internación con 6 salas con 12 camas y sanitarios y, enfermería de internación.



En la segunda etapa, Neonatología y Pediatría con 3 cunas, 3 camas pediátricas, sanitarios y enfermería central. También, área de partos con 2 salas de partos, atención para recién nacidos, área de recuperación y enfermería.



A ello se suma sector quirúrgico con 2 quirófanos, vestidores y sanitarios, área de recuperación posquirúrgica, enfermería, esterilización. Y, Unidad de Cuidados Intermedios con 6 camas, office y abastos, sanitarios para el personal y para pacientes.



Por otra parte, cabe precisar que en consultorios externos y servicio de Emergencia se atendieron: Pediatría, 2.721; Clínica Médica, 2.617; Obstetricia, 1.569; Cirugía, 354; Traumatología, 1419; Oftalmología, 206; Psiquiatría, 312 y Emergencia, 7412. Estos números, son desde enero hasta junio.



Esta obra lleva adelante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Claudio Polich, junto a la cartera sanitaria que pondrá a disposición los equipamientos para los diferentes servicios.