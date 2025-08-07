Vargas llamó a levantar la bandera de Santa Lucía y devolverle su dignidad

El miércoles por la noche se realizó un multitudinario acto de campaña en Santa Lucía, donde la alianza Vamos Corrientes, presentó a Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard como los candidatos para gobernación y respaldó la fórmula.

Fue durante un multitudinario acto de campaña en la localidad, donde aseguraron que "el Gobierno de la Provincia va a trabajar codo a codo con estos dos hombres para poner a Santa Lucía de pie". Para la intendencia de dicha localidad, integrada por Fabricio Vargas y José "Tata" Sanánez.



Durante su discurso, Vargas destacó la importancia de unir fuerzas más allá de los partidos políticos para trabajar por el pueblo, y enfatizó la necesidad de recuperar la dignidad de Santa Lucía. "Hay una bandera que está en el suelo, ultrajada, violentada, sucia, pisoteada. Es la bandera de Santa Lucía. Es hora de levantarla", enfatizó.



Además, habló de su compañero de fórmula: "A nosotros siempre nos interesó el verdadero compromiso de los candidatos en nuestras listas, en nuestro equipo, porque nos da esa sensación de empuje y donde uno flaquea, el otro empuja y viceversa. Así que yo particularmente estoy muy honrado de que el ex intendente, Tata Sananez, que siempre luchó contra nosotros, hoy esté en nuestro equipo y sea el que le da esa voz, ese coraje, esa experiencia para que lleguemos a Santa Lucía".



Vargas también menciono el trabajo que vienen realizando en la localidad. "Nuestra misión es gestionar lo que la ciudad necesita. Luchar por esta Santa Lucía que nosotros, sin ni siquiera llegar a las elecciones del 31 de agosto, ya estamos trabajando. Y por esa cuestión tenemos más denuncias cuando debería ser al revés", mencionó y explicó que días atrás los denunciaron por contribuir con mejoras en los barrios. Se trata de una persecución política que lejos de desanimar a los candidatos, llevaron a profundizar en las propuestas de mejoras para la localidad.



"Ojalá que toda la gente de Santa Lucía entienda que hace 4 años le dio la oportunidad a un candidato intendente. Sería interesante que nos den esta oportunidad para mostrar lo que nosotros podemos llegar a hacer", expuso.



Por último, remarcó: "No venimos a experimentar. Sananez desarrolló Santa Lucía en 8 años. Yo desarrollé Cecilio Echevarría, gracias al gobernador Gustavo Valdés, en 4 años y medio. Y transformamos un paraje en una localidad donde no solamente que se le dio obra pública, sino que se le dio dignidad. Y creo que eso es lo que tenemos que traer a Santa Lucía".



"Vamos a hacer todo lo posible, vamos a desangrarnos por la ciudad. Yo ya tengo mis hijos, y ya tengo mis muertos acá. Por eso vamos a dejar el cuero con Sananez para que Santa Lucía el 31 de agosto recupere su dignidad", culminó.