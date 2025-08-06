Más de 950 mil correntinos están habilitados para votar

Miércoles, 6 de agosto de 2025

El titular de la Junta Electoral de la provincia, Gustavo Sánchez Mariño, habló este miércoles en el marco de la audiencia de boletas que se realizó con los representantes de los partidos políticos que competirán el 31 de agosto.



"Tras esta audiencia, hay todavía pasos legales. Tenemos que nombrar las autoridades de mesa, tenemos que capacitarlos. En este sentido, por suerte como lo viene haciendo desde hace años, la UNNE va a colaborar con nosotros", dijo Sánchez Mariño.



Indicó que en las boletas no encontraron irregularidades, sino más bien "errores de ortografía, de tipografía, entre otros". Dijo que, en toda la provincia, son como 5.000 boletas las que fueron controladas.



Consultado sobre el león correntino, que simboliza a La Libertad Avanza, dijo: "Ese apodo hemos ordenado sacar porque no se permite, alude a una figura que no pertenece a la lista, que no está oficializada, pero ese partido finalmente presentó una boleta sin esa figura", dijo en referencia a La Libertad Avanza.



Por otra parte, aclaró que en esta elección provincial continuará usándose la boleta de papel en blanco y negro y aclaró que en estas elecciones no se usará el papel prensa (de diario) para las boletas porque no hay cantidad suficiente en el mercado, por lo que usarán otro, similar. Por último, dijo que 950.576 personas están habilitadas para votar en las elecciones del 31 de agosto.