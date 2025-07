"Nación debe madurar en el modo en que distribuye los ingresos de Argentina" Viernes, 18 de julio de 2025 El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, restó importancia al contacto del jefe de Gabinete, Guillermo Francos con Gobernadores, en la Rural. "Son encuentros informales. Eso es más para los medios de comunicación, me parece", sostuvo. Valdés pidió conversación madura a Nación y respondió críticas locales

El Gobernador le restó trascendencia al contacto de gobernadores con el jefe de Gabinete en la Rural. "Debemos sentarnos todos y conversar sobre los intereses", recomendó. Sobre cuestionamientos a las finanzas provinciales, dijo: "Los que hoy critican dejaron la Argentina fundida".





En medio de las negociaciones que busca encarar el Gobierno nacional con los gobernadores por sus reclamos en el reparto de fondos, y tras la dura derrota oficialista en el Senado la semana anterior, Gustavo Valdés pidió acciones serias y no un encuentro improvisado para tratar un tema central como es la demanda de las provincias por recursos federales.



Específicamente, se refirió al encuentro del jefe de Gabinete Guillermo Francos en la noche de este jueves en la Rural de Palermo, en un evento enmarcado en el inicio de la exposición anual que hace la entidad ruralista en Buenos Aires. A esa posibilidad de contactos para aceitar las negociaciones, el Gobernador correntino le restó trascendencia.



"Si uno quiere hablar con algún gobernador o quiere tener una reunión, la hace de otra manera, no en un encuentro en la Rural", acentuó. "Eso es más para los medios de comunicación, me parece", sostuvo y marcó: "Son encuentros informales. Tenemos que ser maduros y sentarnos todos a conversar sobre los intereses que tenemos. Hay que hacerlo, porque justamente gobernar es ver cómo entrecruzamos los intereses y tenemos una conversación madura para poder resolver diferencias y puntos de vista sobre los ingresos. Es parte de la esencia de Argentina", apuntó en declaraciones a la prensa tras un acto en Chavarría.



"De lo que estamos hablando es la manera en que se distribuyen los ingresos de Argentina, que tiene que ver con los inicios mismos de la argentinidad, de esas luchas intestinas que afrontamos. Así que hay que sentarse, con madurez, y resolver este tipo de cuestiones", insistió el mandatario.